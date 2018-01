Bourse de Hong Kong : Hong Kong en hausse pour la 14e séance d'affilée

Revoici sans coquille au 11e paragraphe ("continué")

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a progressé en clôture vendredi, pour la 14e séance d'affilée, dans le sillage des Bourses asiatiques et grâce à de bons chiffres du commerce extérieur chinois.

L'indice Hang Seng a pris 0,9% (292,15 points) à 31.412,54 points. Il n'est plus désormais qu'à 2% de son plus haut niveau historique de clôture atteint en octobre 2007 (31.958,41 points).

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a avancé de 0,11% (soit 3,60 points) à 3.428,94 points, avec un volume d'échanges de 216,0 milliards de yuans (27,60 milliards d'euros), gagnant 1,10% en une semaine.

Celui de Shenzhen a perdu vendredi 0,21% (4,19 points) à 1.948,93 points, avec un volume d'échanges de 245,3 milliards de yuans, et pris 0,37% en une semaine.

Les importations et exportations du géant asiatique ont fortement rebondi en 2017 grâce à une demande globale forte.

Les exportations, exprimées en dollars, ont progressé de 7,9% l'an dernier, tandis que les importations ont bondi de 15,9%, selon des chiffres des Douanes dévoilés vendredi. Le rétablissement est spectaculaire: elles avaient chuté respectivement de 7,7% et 5,5% en 2016.

Bien que l'excédent commercial chinois ait baissé de 17%, les transferts vers les Etats-Unis ont augmenté de 11,5%, entraînant une hausse de celui-ci, à 275,8 milliards de dollars (227,58 milliards d'euros).

La progression à Hong Kong a été encore soutenue par des flux de liquidités d'investisseurs du continent attirés par des actions insulaires aux prix attractifs.

Les investisseurs ont aussi bénéficié de l'élan solide de Wall Street, où les trois indices principaux ont atteint de nouveaux records, notamment grâce aux entreprises énergétiques qui profitent de la hausse du prix du pétrole.

La confiance est de mise sur les marchés mondiaux, portée par des perspectives économiques saines et l'optimisme suscité par les attentes de bénéfices pour la saison des résultats d'entreprises qui débute.

Les valeurs du secteur énergétique ont continué à progresser, après une nette hausse des cours du brut. Le Brent a dépassé la barre des 70 dollars jeudi pour la première fois depuis fin décembre 2014, conséquence de la chute des stocks américains, de l'instabilité sociale en Iran et des spéculations sur les toutes récentes sanctions de l'administration de Donald Trump à l'encontre de Téhéran.

CNOOC a pris 2,46%, à 12,50 dollars hongkongais (HKD, 1,32 euro), PetroChina 0,85%, à 5,93 HKD, et Sinopec 1,88%, à 6,51 HKD.

Tencent a pris 2,98%, à 442,20 HKD, après une vente d'obligations fructueuse de 5 milliards de dollars, tandis que l'exploitant de casinos Sands China a gagné 0,72%, à 41,70 HKD.

Ping An Insurance a bondi de 3,41%, à 86,40 HKD, et China Construction Bank de 1,43%, à 7,78 HKD, mais HSBC a perdu 0,42%, à 83,70 HKD.

A Shanghai, la place a été stimulée par la hausse des cours des producteurs de spiritueux et des géants de l'assurance.

"Les chiffres du commerce extérieur ont peu affecté le marché", a noté Zhang Qi, analyste chez Haitong Securities.

Les actions des fabricants de spiritueux ont réalisé les meilleures performances. Kweichow Moutai, à la Bourse de Shanghai, a pris 1,76%, à 788,42 yuans, et Wuliangye Yibin, à la Bourse de Shenhzen, a pris 3,88%, à 91,37 yuans.

Les compagnies d'assurance ont également crû à Shanghai. Ping An Insurance a pris 2,42%, à 74,41 yuans, et New China Life Insurance 1,98%, à 64,88 yuans.

