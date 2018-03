Bourse de Hong Kong : Hong Kong finit à l'équilibre, Shanghaï et Shenzhen en baisse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a fini stable mardi (+0,02%), les investisseurs attendant les derniers chiffres de l'inflation américaine publiés dans la journée, tandis que les places de Shanghai et Shenzhen terminaient en baisse.

L'indice Hang Seng a gagné 7,12 points à 31.601,45 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a perdu 0,49% (-16,46 points), à 3.310,24 points dans un volume d'échanges de 202,4 milliards de yuans (25,95 milliards d'euros).

L'indice de Shenzhen a cédé 0,71% (-13,53 points) à 1.895,31 points dans un volume d'échanges de 300 milliards de yuans (38,46 milliards d'euros).

"Nous devons nous préparer à un possible impact dans le cas où l'inflation américaine s'avère plus forte que prévu", ont indiqué les stratégistes de Mizuho Securities.

Les investisseurs veulent savoir quelle direction va prendre l'inflation américaine après un rapport sur l'emploi vendredi qui a notamment fait état d'un ralentissement de la croissance des salaires des travailleurs en comparaison avec le mois précédent.

Cette donnée suggère une inflation moins forte et donc des chances de voir la banque centrale américaine (Fed) monter ses taux moins agressivement cette année.

Les sociétés du secteur de l'énergie ont souffert à Hong Kong d'inquiétudes sur un accroissement de la production pétrolière américaine.

CNOOC a chuté de 1,90% à 11,36 dollars de Hong Kong (HKD) et PetroChina de 0,37% à 5,41 HKD tandis que Sinopec reculait de 0,77% à 6,41 HKD.

AAC Technologies a cédé 0,44% à 159,90 HKD mais le géant de l'internet Tencent a gagné 0,61% à 462,80 HKD.

HSBC a perdu 0,39% à 77,10 HKD et China Mobile 1,17% à 71,70 HKD mais China Construction Bank a gagné 1,06% à 8,59 HKD.

Les Bourses de Chine continentale ont reculé sur des prises de bénéfices.

"Les marchés ont reculé après trois jours de gains", a noté Zhang Yanbing, un analyste de Zheshang Securities.

A Shanghai, Ping An Insurance a chuté de 2,39% à 69,42 yuans (CNY) et New China Life Insurance de 2,91% à 52,06 CNY.

Les actions des fabricants de spiritueux ont également cédé du terrain. A Shanghai, Kweichow Moutai a reculé de 1,88% à 710,35 CNY tandis qu'à Shenzhen, Wuliangye Yibin terminait en baisse de 2,02% à 74,61 CNY.

