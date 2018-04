Horizon AM réalise sa première opération sur le marché immobilier des Hauts-de-Seine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Horizon AM, spécialiste de l’investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, annonce le financement d’une opération à Issy-les-Moulineaux, première opération du groupe sur le marché immobilier du 92. Ce projet répond à la stratégie du groupe Horizon d'optimiser des fonciers sous exploités et d'investir sur des marchés à forte valeur ajoutée.En effet, la commune d'Issy-les-Moulineaux, située juste au sud de Paris, connait un dynamisme important depuis quelques années. Son essor économique, le réaménagement des berges et le renforcement des transports en commun en font une des villes les plus agréables de la petite couronne.Cette opération réalisée en partenariat avec SJS Immo, promoteur immobilier spécialisé du secteur, reflète la vision commune des deux acteurs : réalisation de projet immobilier utile répondant à un réel besoin de logement tout en respectant l'environnement dans lequel il s'implante. Pour preuve, cette opération a suscité un fort engouement : plus de 50% des lots sont déjà réservés.