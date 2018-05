ID LOGISTICS : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 MAI 2018

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 23 mai 2018 à 14 heures au siège social : 410, route du Moulin de Losque - 84300 Cavaillon.

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 18 avril 2018 et l’avis de convocation sera publié au BALO du 7 mai 2018 et dans un journal d’annonces légales le même jour.

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.id-logistics.com), notamment le Document de référence pour l’exercice 2017 enregistré auprès de l’AMF le 20 avril 2018 sous le numéro D.18-0352.

Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du code de commerce au siège de la société.

A PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 329 M€ en 2017. ID Logistics gère près de 300 sites implantés dans 17 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 19 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille client équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

