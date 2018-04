ID Logistics Group : 1er trimestre 2018 : chiffre d’affaires de 327,1 M

+3,8% à taux de change constants

(+1,6% à taux de change courants)

Regulatory News:

ID Logistics (Paris:IDL) (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce un chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2018 de 327,1 M€, en progression de +1,6% et de +3,8% à changes constants.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics commente : « Ce premier trimestre 2018 s’inscrit dans la continuité de la fin de l’année 2017 : développement commercial dynamique et bons volumes chez nos grands clients. Le Groupe continue de se développer dans ses différentes zones géographiques avec le gain de nouveaux appels d’offres ».

Chiffre d’affaires, en M€ 2018 2017 Variation Variation à changes

constants 1er trimestre France 154,8 150,2 +3,1% +3,1% International 172,3 171,7 +0,3% +4,5% Total 327,1 321,9 +1,6% +3,8%

BONNE DYNAMIQUE AU 1ER TRIMESTRE 2018, DANS LA CONTINUITÉ DE FIN 2017

En France, le Groupe enregistre une bonne croissance d’activité de +3,1% à 154,8 M€ malgré un trimestre marqué par de fortes intempéries qui ont perturbé la distribution. Cette performance est principalement le résultat de la montée en puissance des dossiers démarrés en 2017.

A l’international, le chiffre d’affaires du 1er trimestre ressort à 172,3 M€, en hausse de +0,3% et de +4,5% à taux de change constants, dans la continuité de fin 2017. Au-delà d’un fort impact défavorable des devises, notamment attribuable au Réal brésilien, et d’une base de comparaison très élevée (+13,3% à données comparables au T1 2017), la progression de tous les marchés alimente la croissance de l’activité internationale du Groupe.

NOUVEAUX CONTRATS

ID Logistics poursuit son développement commercial, répond à différents appels d’offres, et gagne ou démarre de nouveaux contrats. Ainsi, notamment, début 2018 :

A Taiwan, le Groupe a signé un nouveau contrat de 5 ans avec RT-Mart, enseigne de Sun Art Retail group, leader de la distribution en Chine et à Taiwan. L’entrepôt de 17 000 m 2 livrera 22 hypermarchés.

livrera 22 hypermarchés. En Afrique du Sud, le Groupe a signé un contrat avec Lodestone, fabricant de produits de grande consommation spécialisé dans les boissons, confiseries et produits de soin, incluant des opérations d’entreposage et la gestion du transport primaire et secondaire.

PERSPECTIVES

Le Groupe entend poursuivre sa croissance en 2018 et continuer à améliorer ses résultats.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 1er semestre : le 24 juillet 2018, après la clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 329 M€ en 2017. ID Logistics gère près de 300 sites implantés dans 17 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 19 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille client équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

