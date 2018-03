ID Logistics Résultats 2017 : Croissance soutenue du chiffre d’affaires (+24%) et forte amélioration du résultat opérationnel courant (+32%)

Regulatory News :

ID Logistics, (Paris:IDL) (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders français de la logistique contractuelle, présente ses résultats 2017 avec un chiffre d’affaires 1 329,3 M€, en progression de +24,2% et de +8,4% à données comparables (périmètre et changes constants). La marge opérationnelle courante et le résultat net sont en amélioration, particulièrement sur le second semestre.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « En 2017, au-delà de la forte progression d’activité, l’amélioration de notre rentabilité opérationnelle est un marqueur significatif de la solidité de notre modèle de croissance. Dans un marché de la logistique contractuelle toujours dynamique, ID Logistics est devenu le partenaire stratégique de ses clients en les accompagnant dans la transformation de leur organisation. La logistique est devenue aujourd’hui un atout déterminant dans la réussite des nouveaux schémas de distribution et ID Logistics entend être un acteur clé de cette révolution commerciale ».

POURSUITE D’UNE CROISSANCE SOUTENUE DE L’ACTIVITÉ A +24,2%

Le chiffre d’affaires 2017 d’ID Logistics ressort à 1 329,3 M€, en hausse de +24,2% et de +8,4% à données comparables (périmètre et changes constants) :

En France , le chiffre d’affaires 2017 s’inscrit à 632,6 M€ et enregistre une croissance toujours élevée de +8,8% ;

, le chiffre d’affaires 2017 s’inscrit à 632,6 M€ et enregistre une croissance toujours élevée de +8,8% ; A l’international, le chiffre d’affaires ressort à 696,7 M€, en progression de +42,7% et de +7,9% à données comparables.

Le Groupe a accéléré son développement sur l’e-commerce qui représente plus de 12% de son chiffre d’affaires total en 2017 (+42% en France et +55% à l’international sur le 4ème trimestre).

FORTE AMELIORATION DU RESULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE +32%

Le résultat opérationnel courant a connu en 2017 une forte amélioration pour s’établir à 36,7 M€, en hausse de +32% par rapport à 2016. Ainsi, la marge opérationnelle courante du Groupe progresse de 20 points de base à 2,8% en 2017.

L’amélioration a été particulièrement marquée sur le second semestre, avec un doublement du résultat opérationnel courant par rapport à 2016. Cette évolution est principalement liée à la montée en productivité en 2017 des nombreux dossiers démarrés sur 2016, conformément au business model de la logistique contractuelle. Le Groupe a également bénéficié d’actions volontaristes menées sur certains sites et de la forte implication des équipes opérationnelles.

En France, le résultat opérationnel courant de l’exercice ressort à 24,7 M€, soit 3,9% du chiffre d’affaires, contre 28,0 M€ et 4,8% en 2016. La marge opérationnelle a rebondi au second semestre, notamment par l’amélioration de la rentabilité des nouveaux dossiers 2016. ID Logistics a également renforcé ses équipes, notamment dans les fonctions opérations, innovation / R&D et ressources humaines.

A l’international, le résultat opérationnel courant 2017 s’élève à 12,0 M€, soit une marge de 1,7%, à comparer à une perte opérationnelle de -0,2 M€ en 2016. L’amélioration de la rentabilité initiée au premier semestre 2017 s’est amplifiée sur le second. L’exercice a aussi bénéficié d’une meilleure contribution de Logiters, acquis en septembre 2016, et d’une amélioration de la conjoncture dans les pays émergents, en particulier, au Brésil.

BENEFICE NET EN HAUSSE DE 5,2%

L’année 2017 se termine sur un bénéfice net de 18,3 M€, en hausse de 5,2% par rapport à 2016 (17,4 M€). Comme anticipé, il intègre des charges non courantes de 5,6 M€, liées aux coûts de restructuration de Logiters. En 2016, le résultat avait bénéficié d’une plus-value immobilière de 9,7 M€. Le résultat financier reste stable, malgré la hausse de la dette moyenne avec l’acquisition de Logiters, et la charge d’impôt évolue peu entre 2016 et 2017.

ENDETTEMENT LIMITE A x1 L’EBITDA

La dette financière nette ressort en hausse de 12,3 M€ à 63,4 M€ fin 2017. Elle représente x1 l’EBITDA et moins de x0,4 les capitaux propres, des niveaux comparables à ceux de 2016. Les investissements opérationnels augmentent à 32,5 M€, par rapport à 26,6 M€ en 2016, mais restent stables en ratio sur chiffre d’affaires à 2,4%.

PERSPECTIVES

Le business model d’ID Logistics, confirmé sur l’exercice 2017, conforte l’objectif d’amélioration des résultats et de réduction de l’endettement en 2018.

Accompagnant ses clients, notamment dans leur développement international, le Groupe poursuit sa croissance à un rythme supérieur à celui du marché. Par ailleurs, ID Logistics est attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord, afin de pouvoir offrir une couverture géographique la plus globale possible.

Note complémentaire : les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : le 24 avril 2018, après la clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 329 M€ en 2017. ID Logistics gère près de 300 sites implantés dans 17 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 19 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille client équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

En M€ 2017 2016 France 632,6 581,7 International 696,7 488,3 Chiffre d’affaires 1 329,3 1 070,1 France 24,7 28,0 International 12,0 (0,2) Résultat opérationnel courant 36,7 27,8 Amortissement des relations clientèles (1,3) (0,8) Produits (charges) non courants (5,6) 2,5 Résultat financier (5,6) (5,7) Impôts (6,3) (6,4) Entreprises associées 0,4 0,0 Résultat net consolidé 18,3 17,4 dont résultat net part du Groupe 16,1 15,5

DEFINITIONS

EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles

Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles Dette financière nette : Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Gearing : Ratio de la Dette financière nette rapportée aux Capitaux Propres de l’ensemble consolidé

