IMPLANET : le partenariat de distribution avec L&K Biomed est sur les rails

Implanet, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce la finalisation du partenariat signé en décembre 2017 avec la société coréenne L&K Biomed. Implanet a donc signé le contrat de distribution avec la société Aegis Spine, filiale américaine de L&K Biomed, permettant de capitaliser sur les équipes d'Aegis Spine pour la commercialisation de ses produits aux États-Unis, marché prioritaire de la société.Conformément à ce qui avait été annoncé, le partenariat stratégique entre Implanet et L&K Biomed vient d'être finalisé avec la signature des contrats de distribution croisée de leurs produits respectifs en Asie et en Europe.Aux États-Unis, Implanet America unit ses forces à celles d'Aegis Spine pour accélérer la commercialisation de sa plateforme JAZZ, notamment au travers du développement de solutions existantes et complémentaires intégrant les technologies des deux sociétés.En Asie et en Océanie, L&K Biomed distribuera la plateforme JAZZ en complément de sa gamme de produits. Dans un premier temps, en plus du marché coréen, l'objectif est de pénétrer conjointement le marché japonais, deuxième plus important au monde pour les technologies médicales. Ensuite, le marché chinois sera ciblé.En Europe, Implanet va distribuer les produits L&K Biomed, complémentaires à la plateforme JAZZ notamment en France, au Royaume-Uni et en Allemagne avec pour objectif d'y devenir un acteur de taille significative.