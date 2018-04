IMPLANET partenaire de la SRS

Présentation des bénéfices cliniques de JAZZ lors d’un Workshop sur la correction de l’alignement sagittal

IMPLANET (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY) (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce sa participation au prochain cours de de la Scoliosis Research Society (SRS) à Bordeaux. JAZZ sera présenté lors d’un Worshop sur la correction de l’alignement sagittal.

Implanet participera au 1er cours de l’année organisé par la SRS en collaboration avec l’EUROSPINE du 12 au 14 avril 2018 au Centre des Congrès « Cité Mondiale » à Bordeaux.

Ce cours intitulé « Current Concepts in Spine Deformity », accueillera des chirurgiens du monde entier.

A cette occasion, le Dr. Kariman Abelin-Genevois animera l’atelier « Influence of Band Connectors on Sagittal Alignment Restoration » le jeudi 12 avril à 17h15 dans la salle Brasilia 3. Implanet participera avec la plateforme JAZZ à cet atelier.

Retrouvez l’équipe d’Implanet sur le Stand #3 dans le Hall d’Exposition.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018, le mardi 24 avril 2018

À propos de Scoliosis Research Society (SRS)

Fondée en 1966, la Scoliosis Research Society est une assemblée dédiée à la réalisation de la mission et à l'atteinte des objectifs de la Société afin de promouvoir la prise en charge optimale de tous les patients atteints de déformations rachidiennes. En plus de sa conférence annuelle, la SRS coordonne des cours régionaux pour répondre aux besoins des orthopédistes et neurochirurgiens ayant suivi une formation spécialisée, pratiquant la chirurgie de la colonne vertébrale et ayant un intérêt dans le traitement opératoire et non chirurgical des patients atteints de déformations rachidiennes. Ce cours régional est le premier de l’année 2018, sur un total de cinq, et devrait réunir 55 spécialistes du rachis.

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 48 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Plus d’informations sur www.implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

