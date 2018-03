INEVO : + 20% de croissance pour le bureau d'ingénieurs lyonnais spécialisé dans l'Industrie du Futur

Communiqué de presse







Usine du Futur :

+ 20% de croissance pour le bureau d'ingénieurs lyonnais INEVO







Lyon, le 12 mars 2018 - INEVO, bureau d'ingénieurs spécialisé en génie des procédés, annonce un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros pour son exercice clos au 31 décembre 2017, en croissance de 22% par rapport à la période précédente.







Porté par la mutation industrielle en cours autour de l'Usine du Futur, INEVO a pour ambition en 2018 de renouveler sa croissance à deux chiffres et de consolider son équipe, avec le recrutement de nouveaux ingénieurs spécialisés.







Créé en 2005 à Solaize (Métropole de Lyon) et labélisé « Pépites » du Grand Lyon en 2016, INEVO aide les start-up, ETI et grands groupes de la chimie, de la chimie fine, de la pharmacie, des arômes/parfums et pétrochimie, à concevoir, dimensionner, optimiser et augmenter les capacités de leurs unités de production, d'une manière innovante et adaptée à leur contexte industriel spécifique. «



Nous sommes très satisfaits de notre croissance 2017, conforme à nos objectifs de développement, et fruit de l'implication de l'ensemble de nos collaborateurs.

Anthony Ruiz, Président Fondateur d'INEVO Fort d'une croissance à deux chiffres depuis sa création, INEVO confirme son développement en 2017, avec :







2,7 millions d'euros de chiffre d'affaires , en croissance de 22% ;



Le recrutement de 10 collaborateurs , portant l'effectif à 35 personnes, dont : 31 Docteurs / Ingénieurs avec une moyenne de 13 ans d'expérience en ingénierie ; et une équipe composée à 50% de femmes ;



16 nouveaux clients dont AFYREN, Adionics, Orano (anciennement Areva), Calyxia, Gattefossé, GEA ; portant ainsi à 70 le nombre d'entreprises accompagnées depuis la création d'INEVO ;



5% du chiffre d'affaires investi en R&D, sur des projets portant notamment sur la valorisation du CO 2 ;







A l'heure où le monde industriel est en pleine mutation autour de l'Usine du Futur, avec des sites de production de plus en plus digitalisés et innovants, INEVO prévoit en 2018 de poursuivre son développement, avec notamment :







Le recrutement d'une dizaine de profils techniques pointus en 2018 , pour atteindre une cinquantaine de collaborateurs courant 2019 ;



L'ouverture de deux nouvelles implantations régionales , à Grasse et Paris, pour plus de proximité avec ses clients sur ces secteurs ;



Une poursuite de sa croissance à deux chiffres pour l'année 2018. « L'Usine du Futur bouleverse en profondeur les procédés industriels au-delà même de la révolution technologique qu'elle représente. Dans ce contexte inédit, INEVO participe à cette mutation et saisit l'opportunité incontournable d'adresser ses services et ses expertises sans limites géographiques. Les unités de production performantes, connectées et intelligentes, permettront ainsi de répondre aux défis économiques, technologiques, organisationnels et environnementaux de demain.

Anthony Ruiz, Président Fondateur d'INEVO



















À propos d'INEVO



Créé en 2005 à Solaize (Métropole de Lyon), INEVO est un bureau d'ingénieurs spécialisé en génie des procédés.



INEVO accompagne les start-up, ETI et grands groupes de la chimie, de la chimie fine, de la pharmacie, des arômes/parfums et pétrochimie, dans leurs projets, pour les aider à concevoir, dimensionner, optimiser et augmenter les capacités de leurs unités de production, d'une manière innovante et adaptée à leur contexte industriel spécifique.



INEVO compte une trentaine de collaborateurs, et réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros (+22%).



