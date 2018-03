INPI National Institute of Industrial Property o : L’OMPI enregistre un record de demandes de brevet sous l’impulsion de la Chine ainsi qu’une augmentation en faveur de la protection des marques et des dessins et modèles

La France se classe en 4è position des demandeurs de marques et en 5è position pour les dessins et modèles

Les États‑Unis ont déposé le plus grand nombre de demandes d'enregistrement international de marques par l'intermédiaire du système de Madrid de l'OMPI (7 884). L'Allemagne conserve sa deuxième place (7 316), suivi par la Chine (5 230) en troisième position, la France (4 261) occupe la quatrième place et le Royaume‑Uni (3 292) la cinquième. [PDF, infographic, international applications under the Madrid System in 2017]

La société l'Oréal (France), avec 198 demandes, est en tête des déposants, suivie de la société hongroise Richter Gedeon Nyrt1 (117), de ADP Gauselmann GMBH1 (104) et de Novartis AG (96) et Abercrombie & Fitch Europe SA (82).

Parmi les classes les plus demandées : l'informatique et l'électronique, représentent 9,8 % du total, suivie des services aux entreprises (7,9 %) et des services technologiques (6,2 %). Les machines et machines‑outils (+13,4 %) et les services aux entreprises (+6,2 %) ont connu la croissance la plus importante dans les 10 classes principales.

Enfin, l'OMPI a enregistré une augmentation de 3,8 % du nombre de dessins et modèles déposés dans le cadre du système de La Haye en 2017, soit 19 429 dessins et modèles, alors que les 5 213 demandes constituaient une diminution de 6,3 % par rapport à l'année précédente. L'Allemagne a déposé 4 261 dessins et modèles en vertu du système de La Haye, suivi par la Suisse (2 935), la République de Corée (1742), les États‑Unis (1661) et la France, en cinquième position avec 1 396 demandes avec une progression de (+15,2 %) en 2017.

Samsung Electronics (762 dessins et modèles) et LG Electronics (668), deux géants de l'électronique de la République de Corée, arrivent en première et deuxième position.

Note de bas de page

1 Richter Gedeon Nyrt a déposé en 2017, soit 106 demandes de plus qu'en 2016, année où elle avait déposé 11 demandes