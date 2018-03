INVESCO AM: nomination au niveau de la région EMEA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invesco Asset Management annonce la nomination de Laurent Vitel-Lepinay (36 ans) en tant que « Head of Regulatory Affairs » au niveau de la région Europe Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Dans le cadre de cette nouvelle fonction, il est responsable de la surveillance des changements réglementaires pour la région EMEA, ainsi que de la coordination et du suivi de l’implémentation de ces derniers au sein du groupe Invesco.Laurent Vitel-Lepinay a débuté sa carrière en 2004 chez Invesco Asset Management S.A. où il a exercé différentes fonctions au sein du service juridique et, en dernier lieu, il occupait le poste de juriste senior en charge du support juridique au profit de l'activité de distribution des fonds de droit luxembourgeois et irlandais. En 2016, il a également été nommé Directeur Général Délégué d'Invesco Asset Management S.A.