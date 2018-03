ISS Suisse en croissance dans tous les secteurs et en Romandie en 2017

Zurich (awp) - Le prestataire de services aux entreprises ISS a connu en 2017 une progression de son chiffre d'affaires dans toutes ses activités, avec une forte dynamique en Suisse romande. La filiale helvétique du groupe danois a généré un chiffre d'affaires de 788,8 mio CHF, soit une croissance organique de 2,6% sur un an.

"Sur toute la Suisse, nous comptons plus de 900 clients supplémentaires - des PME aux multinationales - qui ont été convaincus par notre palette de prestations", précise jeudi André Nauer, directeur général (CEO) de ISS Suisse, cité dans un communiqué.

M. Nauer précise que la Romandie a profité d'une dynamique de croissance particulièrement forte, sans toutefois la chiffrer.

Les services liés aux bâtiments (Integrated Facility Services) ont contribué à près de 70% des recettes de la société basée à Dietikon, dans le canton de Zurich.

Dans le détail des services, la technique du bâtiment, la gestion de projets de construction et l'exploitation représente 40% du chiffre d'affaires, contre 37% pour le nettoyage.

Les prestataires financiers et les entreprises informatiques constituent les clients les plus importants, avec une part de 39%. La pharma (18%), les entreprises de transport et infrastructure (9%) et l'industrie (8%) arrivent ensuite.

A fin décembre, ISS Suisse employait 12'334 personnes, en hausse de 2,6%, ce qui représente 6753 équivalents plein temps.

Pour 2018, la société zurichoise ne fournit aucune prévision chiffrée. Elle perçoit un potentiel de croissance dans les domaines de la santé, la pharma, le secteur public et l'externalisation.

