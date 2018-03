Ificlide lance Ifilink

Ificlide continue de faire évoluer son offre et annonce le lancement d'une nouvelle plateforme permettant aux ESN de révolutionner leur manière de gérer leurs intercontrats et d'accroitre leurs performances commerciales et opérationnelles.



Concrètement, l'application est destinée aux Entreprises de Services du numérique. Elle permet aux entreprises de limiter, voire d'éliminer l'inter contrat et de trouver les collaborateurs avec les meilleures compétences pour la réalisation de missions. La solution Ifilink permet ainsi d'être proactif, de partager avec ses confrères les meilleures compétences des collaborateurs et de rejoindre une communauté de business développeurs dynamique (meilleure collaboration avec les confrères du marché).



L'outil est accessible sur la forme de logiciel en tant que service (SaaS), se positionne donc comme une véritable place de marché à l'interface attractive et qui intègre de puissantes fonctionnalités comme le matching prédictif qui permet de s'assurer automatiquement que la mission proposée est en adéquation avec les compétences des collaborateurs. Pour piloter au plus juste ses opérations, un tableau de bord permet d'assister en temps réel les Buisness Developers dans la gestion de leur activité au quotidien.



Quelques grandes caractéristiques :



· Utilisation intuitive à toutes les fonctionnalités

· Gestion complète des intercontrats

· Recherche de compétences pour vos missions

· Mise en relation entre ESN instantanée par messagerie

· Création et administration de réseaux de partenaires

· Matching prédictif pour les missions et les consultants

· Utilisation simplifiée avec mots-clés

· Analytique de la place de marché missions et consultants en temps réel

· Recherche simplifiée avec complétion

· Tri sur les colonnes de la place de marché

· Gestion de votre compte

· Rajout de nouveaux commerciaux

· Invitation et parrainage pour bénéficier immédiatement des remises

· Possibilité de se désabonner en ligne

· Téléchargement gratuit du Messenger Ifilink pour Windows, Mac, iOS et Android

· Un engagement ferme à vous faire bénéficier des toutes les innovations sans coûts supplémentaires



Luca d'Auria, Président d'Ificlide « Prenez le contrôle de votre activité de manière proactive avec une solution incroyablement intuitive et souple. Prenez les bonnes décisions en observant les évolutions de la place de marché et réalisez vos objectifs business. Voici les promesses de notre plateforme Ifilink. »



La solution Ifilink est disponible sous forme d'abonnement et sans engagement pour plus de flexibilité et s'adapte aux attentes de chaque ESN. www.ifilink.com

