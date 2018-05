Bourse de Paris : Il monte, il monte, le pétrole ! 0 0 10/05/2018 | 08:10 Envoyer par e-mail :

Les indices européens devraient profiter ce matin de la belle progression de Wall Street. L'or noir poursuit son ascension, tandis que l'actualité politique rebondit en Italie et que la Banque d'Angleterre doit trancher sur ses taux. La sortie des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, annoncée mardi soir, n'aura pas eu d'impact sur les indices boursiers. Ni en Europe, +0,23% hier à la cloche pour le CAC40 (5.534 points), +0,44% à Zurich, +0,24% à Francfort. Ni aux Etats-Unis où les gains sont allés de 0,75% sur le Dow à 1,14% sur le Nasdaq. En revanche, elle a contribué à doper les cours du brut, ce qui ne surprendra personne, avec un Brent qui approche par exemple des 78 USD, un cap qui n'a plus été franchi depuis le mois de novembre 2014. La décision de Donald Trump a aussi entraîné un net regain de tension au Proche-Orient, avec des échanges de tirs de roquettes entre Israël et la Syrie. Des unités des gardiens de la révolution iraniens postées en Syrie auraient participé aux tirs visant le plateau du Golan, ce qui contribue à faire monter la tension dans la région.



Le brut a accéléré en mai par rapport aux autres "commos", dans une actualité dense Le brut a accéléré en mai par rapport aux autres "commos", dans une actualité dense

Les investisseurs vont prendre des informations sur l’économie britannique lors de l’annonce de la position de la Banque d’Angleterre sur ses taux, à 13h00. Il n’y aura cependant guère d’enjeu lors de cette réunion monétaire, estiment les économistes, qui voient l’institution reconduire ses taux et ses mesures actuelles à l’unanimité de ses neuf membres. En Italie en revanche, l'enjeu est de taille puisque Silvio Berlusconi a pour la première fois appelé sa faction à considérer une alliance gouvernementale avec le mouvement 5 Etoiles. Un revirement spectaculaire en faveur d'un rapprochement de positions extrêmes, qui devrait faire couler de l'encre ce matin.



Sur les marchés européens,



Les temps forts économiques du jour



La journée est fériée dans plusieurs pays d’Europe, en particulier en France, en Allemagne et en Suisse, mais seule la bourse de Zurich fera relâche. Les productions industrielles mensuelles italienne (10h00, consensus +0,4%) et britannique (10h30, consensus -0,2%) permettront ce matin de patienter jusqu’à la décision de la Banque d’Angleterre sur ses taux, prévue à 13h00. Les économistes attendent un maintien du taux directeur à 0,5% et du programme de rachat d’actifs à 435 milliards de livres. Ils anticipent une décision unanime. Aux Etats-Unis, ce sont les chiffres mensuels de l’inflation qui retiendront l’attention (14h30, consensus +0,3% / +0,2% core) ainsi que les demandes hebdomadaires d’inscription au chômage (14h30, consensus 219.000).



Léger sursaut de l’euro ce matin contre dollar, à 1,18625. Le Brent et le WTI poursuivent leur ascension, respectivement à 77,78 UDS et 71,70 USD. L’once d’or fait toujours du surplace, à 1.311 USD.



Les principaux changements de recommandations



• AlphaValue ajuste à 49 EUR son objectif sur Aperam en restant à accumuler.

• Spin-Off Research entame le suivi de l’ADR Axa à l’achat en visant 30 USD.

• Jefferies rehausse de 13,50 à 14 EUR son objectif sur EDF en restant acheteur.

• Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne sur Ipsen, malgré un objectif relevé de 120 à 145 EUR.

• Morgan Stanley revalorise Kering de 380 à 480 EUR en restant à surpondérer.

• Morgan Stanley revalorise LVMH de 265 à 310 EUR en restant à surpondérer.



L’actualité des sociétés



La manne que prévoyait Axa en ouvrant le capital de sa filiale américaine Axa Equitable ne sera pas aussi élevée que prévu, mais atteint néanmoins 2,75 milliards de dollars. Le prix d’introduction a été fixé à 20 USD hier, soir, bien en-deçà du bas de la fourchette prévue (24 à 27 USD). L’énergéticien EDF a pu confirmer ses prévisions annuelles après la publication des chiffres du premier trimestre. Le groupe de services pétroliers TechnipFMC aussi, en dépit d’une contraction des résultats. Le spécialiste de l’inox Aperam prévoit d’améliorer son Ebitda au second trimestre, après une hausse déjà marquée au premier. La division américaine d’Altice a dégagé des résultats moins élevés que prévu à cause de la hausse du coût de sa grille. Eurazeo pourrait céder le spécialiste des jeux Asmodée pour 1,5 milliard d’euros, selon les informations de Reuters.



La manne que prévoyait Axa en ouvrant le capital de sa filiale américaine Axa Equitable ne sera pas aussi élevée que prévu, mais atteint néanmoins 2,75 milliards de dollars. Le prix d'introduction a été fixé à 20 USD hier, soir, bien en-deçà du bas de la fourchette prévue (24 à 27 USD). L'énergéticien EDF a pu confirmer ses prévisions annuelles après la publication des chiffres du premier trimestre. Le groupe de services pétroliers TechnipFMC aussi, en dépit d'une contraction des résultats. Le spécialiste de l'inox Aperam prévoit d'améliorer son Ebitda au second trimestre, après une hausse déjà marquée au premier. La division américaine d'Altice a dégagé des résultats moins élevés que prévu à cause de la hausse du coût de sa grille. Eurazeo pourrait céder le spécialiste des jeux Asmodée pour 1,5 milliard d'euros, selon les informations de Reuters.

Quelques trimestriels de poids sont encore attendus aux Etats-Unis, NVidia, Costco Wholesale et Duke Energy notamment. En Europe, BT Group, Ferrovial et EDP ont publié ce matin leurs comptes périodiques. L'AFP fait état d'un exode de cadres chez Nike, sur fond d'ambiance délétère. La banque britannique RBS a accepté de verser 4,9 milliards de dollars pour mettre un terme à une enquête américaine portant sur des produits hypothécaires antérieurs à la crise financière. Environ 3,5 milliards de dollars ont été provisionnés, tandis que le solde de 1,44 milliard de dollars grèvera les comptes trimestriels. Le montant est cependant inférieur à ce que craignaient plusieurs analystes. Ford a dû suspendre la commercialisation de son pick-up le plus vendu aux Etats-Unis après un sinistre chez un fournisseur.

