Avec des marchés boursiers mondiaux qui s'effondrent avant de présenter une reprise en forme de V à la veille de Pâques, Michael Lai, Directeur des investissements en charge des actions chinoises chez GAM, donne leur avis sur la probabilité et les conséquences potentielles d'une guerre commerciale initiée par les États-Unis. Contrairement aux convictions du Président américain, il ne peut y avoir aucun "vainqueur" dans une guerre commerciale, assurent les deux gérants.Cette guerre peut être considérée comme un début de tactique de négociation afin d'aboutir à un compromis mais les marchés vendront en masse tant que l'incertitude perdurera, indiquent-ils.L'espoir repose sur le fait que des décideurs plus tempérés l'emportent au final et que la Chine adopte un ton plus mesuré dans ce dossier.Selon les gérants, cette guerre commerciale offre une de ces opportunités d'achat dans laquelle la réalité économique de la Chine et de l'univers local des actions n'a pas autant d'importance que certains puissent le croire. L'économie chinoise s'est rééquilibrée ces dernières années à tel point que les demandes intérieures représentent maintenant près de 55% du PIB.