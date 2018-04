Implanet : met à disposition son Document de Référence pour l’exercice 2017

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY) (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Document de Référence, contenant le Rapport Financier Annuel et le Rapport de Gestion pour l’exercice clos au 31 décembre 2017, a été mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.18-0337.

Il peut être consulté sur le site Internet de la Société, www.implanet.com, dans la rubrique Investisseurs.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du T1 2018 le 24 avril 2018

L’Assemblée générale mixte d’IMPLANET se tiendra le 18 mai 2018 à 10h au siège de la société, Technopole Bordeaux Montesquieu, Allée François Magendie, 33650 Martillac. Nous vous invitons à participer à cet évènement. Pour plus d’information, merci de bien vouloir transmettre vos coordonnées à l’adresse suivante : implanet@newcap.eu

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2017. Plus d’informations sur www.implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180416006036/fr/