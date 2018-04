Industrie: Une croissance ralentie mais qui reste soutenue dans la zone euro

L'indice PMI IHS Markit des directeurs d'achats ressort à 56,6 en mars en version définitive, au plus bas de huit mois, contre 58,6 en février. Il confirme l'estimation flash et reste bien au-dessus de la barre des 50 qui délimite croissance et contraction de l'activité.

Le sous-indice de la production, qui entre dans le calcul de l'indice PMI composite publié jeudi prochain, est tombé à un plus bas de 16 mois de 55,9 contre 59,6, se retrouvant un peu en deçà de son estimation flash.

Le sous-indice des prix à la production est resté élevé, à 57,3 en mars, contre 58,4 en février. Les entreprises industrielles avaient ce mois-là augmenté leurs prix dans la proportion la plus élevée depuis près de sept ans.

"Il ne faut pas être trop préoccupé par la baisse du PMI car une certaine modération du rythme de croissance était inévitable, après le bond du début d'année", note Chris Williamson, économiste en chef d'IHS Markit.

"Le rythme de croissance global n'en reste pas moins soutenu, si l'on compare au passé, les PMI raisonnables observés dans tous les pays, Grèce incluse, attestant d'une croissance soutenu et généralisée".

Pour autant, l'optimisme des entreprises est au plus bas depuis la fin 2016 et la demande est la plus faible depuis 16 mois, conséquence peut-être de la hausse des prix industriels et du poids d'un euro fort sur les exportations.

(Bureaux européens de Reuters, Catherine Mallebay-Vacqueur, Yann Le Guernigou et Juliette Rouillon pour le service français)