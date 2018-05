NEW YORK, 15 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis et le regain inflationniste présumé lu dans les dernières statistiques du jour ayant perturbé les investisseurs.

L'indice Dow Jones a perdu 193 points (0,78%) à 24.706,41 points.

Le S&P-500 a cédé 18,68 points (0,68%) à 2.711,45 points.

Le Nasdaq Composite a laissé 59,69 points (0,81%) à 7.351,63 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).