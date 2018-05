InnovMetric déclare des ventes record de 3400 licences PolyWorks® pour l'exercice 2017

QUÉBEC (QUÉBEC), CANADA, 8 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - InnovMetric Logiciels inc., premier fournisseur de solutions logicielles universelles de métrologie 3D, est fière d'annoncer aujourd'hui que la demande mondiale pour la plate-forme logicielle universelle de métrologie 3D PolyWorks pendant l'exercice 2017 (qui a pris fin le 31 mars 2018) a entraîné des records de vente absolus de 3400 nouvelles licences.

Les revenus de vente mondiaux d'InnovMetric en dollars canadiens ont augmenté de 6,5 % par rapport à l'exercice précédent, entre autres grâce à une forte croissance des recettes de 13 % en Europe. La croissance du produit des ventes de PolyWorks a dépassé 30 % dans six pays, soit le Brésil, le Mexique, la France, l'Italie, la Pologne et l'Inde.

« Les grandes entreprises de fabrication industrielle, ainsi que les petites et moyennes entreprises, ont été prudentes dans leurs investissements technologiques sur plusieurs marchés établis de PolyWorks cette année, en raison des incertitudes économiques liées au commerce mondial. Néanmoins, nous avons continué à accroître notre présence technique et commerciale à l'échelle mondiale, ce qui nous a permis de réaliser cet important record de ventes. Nous avons même gagné des parts de marché en Europe, ce qui est une conséquence directe des investissements importants que nous avons faits dans notre infrastructure commerciale européenne au cours des dernières années. En collaboration avec nos principaux partenaires commerciaux européens, nous proposons désormais un écosystème commercial complet pour soutenir le déploiement de la plate-forme universelle PolyWorks auprès de nos clients européens, et les résultats de cette année démontrent clairement que notre stratégie commerciale répond aux besoins de nos clients », a déclaré Marc Soucy, président d'InnovMetric.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur InnovMetric et PolyWorks, veuillez visiter le site www.innovmetric.com.

À propos d'InnovMetric Logiciels

Fondée en 1994 et ayant son siège social dans la ville de Québec, au Canada, avec des filiales partout dans le monde, InnovMetric Logiciels inc. est le premier fournisseur de solutions logicielles universelles de métrologie 3D. Les plus grandes sociétés de fabrication industrielle au monde (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple et plusieurs autres) comptent sur les solutions logicielles PolyWorks® et les services techniques connexes d'InnovMetric pour maximiser les avantages des technologies de mesure 3D pour leurs applications d'ingénierie et de fabrication.

Avec ses filiales et ses coentreprises, InnovMetric emploie plus de 350 personnes dans 16 pays : Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, France, Italie, Espagne, République tchèque, Pays-Bas, Suède, Turquie, Afrique du Sud, Inde, Thaïlande, Chine et Japon.

Personne-ressource : Antoinette THIBEAULT, directrice des opérations marketing, InnovMetric Logiciels

Tél. : 1 418 688-2061, poste 309

Courriel : athibeault@innovmetric.com

Site Web : www.innovmetric.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: InnovMetric Software Inc. via Globenewswire