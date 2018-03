WASHINGTON, 25 mars (Reuters) - De nombreux activistes se sont déployés dans plusieurs villes américaines samedi, lors des "Marches pour nos vies", afin d'inscrire sur les listes électorales les milliers de jeunes qui se sont prononcés en faveur d'un contrôle plus strict de la vente d'armes à feu.

Des centaines de milliers de personnes, surtout des jeunes, se sont rassemblées samedi dans plusieurs villes des Etats-Unis, dont Washington, pour réclamer un encadrement plus strict de la vente d'armes à feu après une série de tueries de masse en milieu scolaire.

Les militants ont pris part à environ 800 rassemblements à travers le pays afin d'inscrire les jeunes sur les listes électorales en vue des élections de mi-mandat prévues en novembre, dans le but que ceux-ci soutiennent les candidats favorables à des lois plus strictes en matière d'armes à feu.

"Des manifestations sans inscriptions mènent à la frustration", ont entonné des bénévoles de l'association HeadCount, avant d'aller à la rencontre des jeunes manifestants.

"M'être inscrit sur les listes électorales aujourd'hui m'a enlevé un poids. Plus je vois des gens défendre une cause en laquelle je crois, plus je veux que ma voix compte", a déclaré Hugh Williams, un jeune âgé de 18 ans, qui a pris part au rassemblement de Washington.

Les activistes espéraient samedi inscrire au moins 25.000 personnes sur les listes électorales, un coup de pouce potentiel pour les démocrates, qui sont favorables à un encadrement plus strict de la vente de fusils d'assaut, d'armes à feu aux jeunes et aux personnes atteintes de troubles mentaux sévères.

Quatre millions d'Américains vont obtenir cette année leur majorité, tandis que de nombreux jeunes âgés de 19 à 21 ans n'ont jamais voté.

La participation électorale chez les jeunes est souvent faible. Un sondage réalisé par Reuters et Ipsos, publié lundi, montre que 64% des personnes âgées de 18 à 29 ans comptent voter aux élections de mi-mandat en novembre, tandis que 27% d'entre elles ont déclaré qu'elles ne voteraient pas.

"Avec ce mouvement, nous allons obtenir une participation record, pas seulement lors de la prochaine élection présidentielle ou des élections de mi-mandat, mais pour toutes les élections", a déclaré l'une des rescapées de la fusillade de Parkland, Sari Kaufman, devant des milliers de personnes réunies dans la ville floridienne. "Nous sommes là aujourd'hui pour vous donner les outils pour pouvoir changer les choses et demander aux politiciens de prendre des mesures." (Katanga Johnson, avec Zachary Fagenson à Parkland (Floride), Andrew Hay, Jean Terzian pour le service français)