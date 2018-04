Inside Secure : Convocation de l’assemblée générale des actionnaires, projet de modification de la structure de gouvernance de la société

Mise à disposition du document de référence

Inside Secure (Paris:INSD) (Euronext Paris : INSD), au cœur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, annonce avoir déposé ce jour au BALO l’avis de réunion valant convocation à l’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires du 16 mai 2018 à 14h.

Outre les résolutions habituelles, le conseil de surveillance de la société Inside Secure (la Société) a décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2018 un changement de mode de gouvernance pour passer d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance à une structure unique à conseil d'administration. Le conseil de surveillance souhaite en effet adapter la structure de gouvernance de la Société à sa taille actuelle et en simplifier la gestion de la direction.

Dans ce cadre, outre la modification des statuts, il sera notamment demandé aux actionnaires d’approuver la nomination des administrateurs.

La Socieìteì serait alors dirigée par un conseil d’administration composé initialement 5 membres comprenant M. Amedeo D’Angelo, actuellement président du directoire de la Société, et 4 des 5 membres actuels du conseil de surveillance qualifiés d’indépendants au sens du code Afep-Medef. M. Pat Jones, actuellement président du conseil de surveillance, atteint par la limite d’âge fixée par les statuts, quittera le conseil à cette occasion.

Par ailleurs, M. Amedeo D’Angelo serait nommé président du conseil d’administration et directeur général et M. Alain Blancquart, actuellement membre indépendant du conseil de surveillance, vice-président du conseil d’administration et administrateur référent (lead independent director).

Pour répondre aux enjeux de gouvernance relatifs aux responsabilités de contrôle et d’exécution et de prévention des risques de conflit d’intérêts, M. Blancquart aurait pour mission principale d’apporter au conseil d’administration une assistance consistant à s’assurer du bon fonctionnement des organes de gouvernance (dont les comités du conseil) et une mission permanente de communication avec les actionnaires sur les sujets de gouvernement d’entreprise. Conformément aux recommendations des agences de conseil en politique de vote, il disposerait en outre du pouvoir statutaire d’exiger du président, le cas échéant, la convocation d’un conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.

Inside Secure annonce également avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 10 avril 2018 son document de référence pour l’année 2017. Le document de référence peut être consulté sur le site internet de la société (www.insidesecure-finance.com/) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). Il intègre, notamment, le rapport financier annuel, le rapport de gestion et le rapport du conseil de surveillance sur la gouvernance d’entreprise.

Calendrier financier

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : 19 avril 2018 (après la clôture des marchés)

A propos d’Inside Secure

Inside Secure est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l’identification forte et l’échanges de données. Forte d’une expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des objets et des « System-on-Chips », la protection des contenus vidéo et du divertissement, les services bancaires et les paiements mobiles, les services aux entreprises et télécom . La technologie développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, opérateurs, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.insidesecure.com

Nom : Inside Secure

Code ISIN : FR0010291245

Code mnémonique : INSD

