Interoute obtient le meilleur score sur des cas d'usage pour son réseau haute performance, dans le rapport « Critical Capabilities for Network Services, Pan-European » du Gartner

PARIS, 20 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Interoute, fournisseur de réseau et de Cloud mondial, a obtenu le meilleur score des cas d'usage de réseaux haute performance par le rapport du Gartner du mois de mars 2018 : Critical Capabilities for Network Services, Pan-European. Ce rapport annuel fournit une étude qui peut être consultée pour approfondir l'évaluation des produits et services en fonction de leurs capacités clés testées sur des cas d'usage importants et différenciants.

Interoute a obtenu la meilleure note des 13 fournisseurs réseaux évalués par le Gartner dans le cadre de cas d'usages permettant de révéler la haute performance du réseau.

Bruno Boucq, Directeur Général France d'Interoute, déclare : «Un réseau fiable, haute performance et faible latence est essentiel pour accompagner les entreprises européennes dans leur adoption de l'IaaS et du SaaS. Nos capacités réseau optimisées pour le cloud, tout comme nos solutions Interoute Edge Access SD-WAN, ouvrent la voie aux entreprises qui désirent relier leur ancienne infrastructure IT à leur futur numérique.»

Interoute propose une gamme de services de réseau managés proposant d'accélérer et d'optimiser l'expérience IT, parmi lesquels le SD-WAN, l'accès Internet, des solutions de connectivité privée et du SIP trunking. Interoute a créé une plateforme qui intègre l'offre SD-WAN Edge, le coeur de réseau haute performance reconnu, et son cloud, afin de fournir un backbone digital privé capable d'évoluer avec la croissance des entreprises, en fournissant des connections optimales aux bureaux, aux data centres et aux services cloud.

Le rapport a été rédigé par les analystes du Gartner Katja Ruud et Neil Rickard.

A propos de l'étude Critical Capabilities

Le Gartner est totalement indépendant des entreprises fournisseurs, produits et services cités dans ses études, et ne recommande pas aux utilisateurs de choisir nécessairement leur fournisseur parmi les mieux positionnés. Les études du Gartner reflètent l'opinion des équipes du Gartner et ne doivent en aucun cas être considérés comme des faits établis. Le Gartner décline toute responsabilité, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Gartner, "Critical Capabilities for Network Services, Pan-European", Katja Ruud, Neil Rickard, 9 March 2018.

À propos d'Interoute

Interoute est propriétaire d'une plateforme de services Cloud mondiale et de l'un des plus importants réseaux européens comprenant 17 data centres d'hébergement, 17 Virtual Data Centres, 33 centres de colocation et des connexions avec plus de 206 autres data centres chez ses partenaires en Europe.

L'innovation faisant partie de son ADN, Interoute a bâti une plateforme digitale privée dédiée aux entreprises.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.interoute.fr

