Intesa Sanpaolo, Iberdrola et Ryanair parmi les grands gagnants du Classement des équipes de direction européennes 2018 d'Institutional Investor

NEW YORK, le 22 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Airbus (France), Lonza Group (Suisse), Nestlé (Suisse), Allianz (Allemagne), Subsea 7 (Royaume-Uni), ASML Holding (Pays-Bas), Ryanair Holdings ( Irlande) - ont trusté leurs secteurs respectifs, arrivant premiers dans les catégories PDG, directeur financier et relations avec les investisseurs.

Plus de 2 400 analystes buy-side, gestionnaires d'actifs et chercheurs sell-side de plus de 800 entreprises ont nommé les meilleurs directeurs généraux, directeurs financiers, professionnels des relations avec les investisseurs et sociétés de relations avec les investisseurs dans 31 secteurs d'activité.

Les analystes buy-side, les gestionnaires de fonds et les chercheurs sell-side des maisons de courtage et des institutions financières couvrant la région ont identifié jusqu'à quatre sociétés qui se distinguent dans sept aspects des relations avec les investisseurs, notamment :

L'accessibilité des cadres supérieurs

Le caractère bien informé de l'équipe RI et sa capacité à parler avec autorité au nom de l'entreprise

Un niveau de divulgation financière opportun et approprié

La capacité à répondre rapidement et avec précision aux demandes

Le caractère extrêmement constructif des conférences téléphoniques

L'extrême qualité des réunions organisées moyennant des road shows/road shows inversés/conférences ; idem pour les documents d'entreprise et les documents pour les investisseurs.

« MiFID II demeure synonyme de changement et d'animation tout au long du processus d'investissement pour les acheteurs, les vendeurs et les entreprises, en particulier en Europe. Mais ceci dit, cela révèle encore la nécessité de s'assurer que les entreprises interagissent plus intelligemment et plus stratégiquement avec les investisseurs pour s'assurer que leur projet est bien compris », estime Will Rowlands-Rees, directeur général de Researchal Investor. « À cet effet, nous sommes heureux de constater la profondeur renouvelée avec laquelle la communauté des investisseurs européens répond à l'engagement des investisseurs, et nous sommes ravis de travailler avec de nombreuses sociétés européennes pour les aider à se montrer plus intelligentes et plus perspicaces dans leurs efforts de relations avec les investisseurs. Nous tenons à féliciter toutes les entreprises reconnues qui visent en permanence l'excellence et nous sommes impatients de les aider à élaborer et à évaluer des programmes d'engagement des investisseurs pour l'année à venir. »

Parmi les entreprises les plus performantes et leurs secteurs respectifs, citons :

Airbus (France) Aérospatial et Défense Allianz (Allemagne) Assurance ASML Holding (Pays-Bas) Technologie / Matériel Iberdrola (Espagne) Services publics Intesa Sanpaolo (Italie) Banques Lonza Group (Suisse) Biotechnologie Nestlé (Suisse) Industrie alimentaire Ryanair Holdings (Irlande) Transport Subsea 7 (Royaume-Uni) Services pétroliers

Parmi les PDG les plus performants et leurs secteurs respectifs, citons :

Matthias Zachert LANXESS (Allemagne) Produits chimiques Sergio Marchionne Fiat Chrysler Automobiles (Royaume-Uni) Automobiles et pièces détachées Patrick Pouyanné Total (France) Exploration et production de pétrole et de gaz Jean Pierre Mustier UniCredit (Italie) Banques Thomas Enders Airbus (France) Aérospatial et Défense Richard Ridinger Lonza Group (Suisse) Biotechnologie Martin Sorrell WPP (Royaume-Uni) Presse

Parmi les directeurs financiers les plus performants et leurs secteurs respectifs, citons :

Christopher Lynch Rio Tinto (Royaume-Uni) Métaux et mines Felipe Dutra Anheuser-Busch InBev (Belgique) Boissons Ricardo Rosa Subsea 7 (Royaume-Uni) Services pétroliers Dieter Wemmer Allianz (Allemagne) Assurance Brian May Bunzl (Royaume-Uni) Services aux entreprises et à l'emploi Peter Hackel Straumann Holding (Suisse) Technologies et services médicaux Wolfgang Nickl ASML Holding (Pays-Bas) Technologie / Matériel

Pour connaître la liste complète des gagnants publiés, veuillez consulter le site www.institutionalinvestor.com.

L'année dernière, Institutional Investor a inauguré avec un grand succès ses premiers classements de sociétés à petites et moyennes capitalisations, pour récompenser les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards de dollars. Cette année, un nombre impressionnant de commentaires en provenance de 1 800 professionnels de l'investissement ont démontré que les investisseurs continuent de rechercher de la valeur au-delà des très grandes entreprises et que ces sociétés démontrent de solides capacités d'engagement des investisseurs envers ces investisseurs.

Au total, 1 509 entreprises européennes ont été nominées dans le classement des équipes de direction européennes de cette année. Parmi ces entreprises, 103 ont obtenu une note suffisamment élevée pour mériter la distinction de « Société particulièrement honorée » dans le classement sectoriel complet, et 95 ont été honorées dans le classement des sociétés à petites et moyennes capitalisations.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Amani Korayeim à l'adresse amani.korayeim@institutionalinvestor.comou au + 44 207 779 8535.

À propos d'Institutional Investor

Depuis 51 ans, Institutional Investor figure régulièrement parmi les plus grandes sociétés de médias au monde avec un journalisme révolutionnaire et un style de rédaction incisif qui donne des informations essentielles à un public mondial. En outre, Institutional Investor propose une multitude de travaux de recherche et de classements exclusifs qui font figure de références respectées dans l'industrie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site institutionalinvestor.com.

