Invesco AM lance son premier fonds ESG

Invesco Asset Management annonce le lancement de son premier fonds respectant des critères ESG (Environnement, social et gouvernance). Le véhicule se prénomme « Invesco Sustainable Allocation Fund ». Il a pour objectif de générer un rendement total positif sur un cycle de marché, en intégrant une approche d'investissement durable et responsable (SRI). Le fonds sera investi principalement aux actions et titres de créance au niveau mondial.Ce fonds, de droit luxembourgeois, est co-géré par Manuela von Ditfurth et Martin Kolrep, gérants de portefeuille senior au sein de l'équipe Invesco Quantitative Strategies, qui gère déjà des mandats ESG pour le compte d'investisseurs institutionnels.