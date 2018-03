Invesco Powershares sous-pondère désormais légèrement les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion de son point trimestriel de stratégie, Paul Jackson, Directeur de la recherche d’Invesco Powershares, a annoncé qu’il revenait sur les obligations à haut rendement étant donné le contexte économique clément. Il est désormais neutre sur cette classe d’actifs à laquelle il n’était pas exposé auparavant, mais en se concentrant exclusivement sur les titres américains. Le Directeur de la recherche d’Invesco Powershares fait remarquer que parmi toutes les classes d’actifs, le high yield a enregistré la hausse du rendement la plus importante.Dans un mouvement opposé, Paul Jackson est désormais légèrement sous-pondéré sur les actions au niveau mondial, leur reprochant leur volatilité et leur corrélation avec les autres actifs. Il est désormais encore plus sous-pondéré sur les Etats-Unis. Le gérant a aussi réduit son allocation sur les marchés du Royaume-Uni à Neutre en raison des incertitudes liées au Brexit et sur les pays émergents. Invesco Powershares continue toutefois der surpondérer cette dernière zone, ainsi que l'Europe.