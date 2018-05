Invivoscribe annonce la création d'un laboratoire de référence régional « Centre d'excellence » à Beyrouth pour offrir des panels de gènes spécialisés

SAN DIEGO, le 9 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Invivoscribe Technologies Inc., société mondiale de diagnostic de précision en oncologie et en médecine moléculaire personnalisée, annonce un partenariat avec l'American University of Beirut Medical Center (AUBMC) au Liban pour créer un nouveau Centre d'excellence. Ce centre servira de laboratoire de service international au Moyen-Orient, testant toutes les maladies hématologiques, y compris la leucémie et le lymphome. Ce partenariat permettra à l'American University of Beirut Medical Center de proposer aux partenaires pharmaceutiques et cliniques du Moyen-Orient les mêmes outils de test et de bioinformatique normalisés, fiables et de haute qualité fournis que ceux proposés par les laboratoires cliniques LabPMM d'Invivoscribe aux États-Unis, au Japon et en Allemagne. La création de ce centre facilite également la réduction des délais d'exécution, qui sont importants pour l'inscription des essais cliniques et le suivi des patients pendant le traitement.

Le Centre d'excellence du Laboratoire de diagnostic moléculaire accrédité par le CAP de l'American University of Beirut Medical Center élargira la gamme de services diagnostiques disponibles au Moyen-Orient, apportant ainsi une gamme complète de nouveaux tests conçus et fabriqués dans une installation certifiée ISO 13485. Plus important encore, grâce à ce partenariat, les tests de panel de gènes de séquençage de nouvelle génération (NGS) spécialisés d'Invivoscribe, notamment MyAML®, MyHeme® et MyMRD®, seront disponibles au Moyen-Orient. Ces tests identifient et suivent les mutations activatrices primaires et leurs architectures sous-clonales, ainsi que l'émergence de nouvelles mutations activatrices chez les patients atteints de maladies hématologiques. Les autres tests disponibles incluent le menu complet des tests IdentiClone® et LymphoTrack® Dx pour la clonalité, les maladies résiduelles minimales (MRD) et les tests d'hypermutation somatique. Ce Centre d'excellence est le premier parmi plusieurs à faciliter la normalisation internationale des services de test, permettant aux centres médicaux du monde entier un accès sans précédent aux tests et à la bioinformatique exclusifs d'Invivoscribe.

À propos d'Invivoscribe

Invivoscribe® Technologies Inc. est une société privée de biotechnologie consacrée à l'amélioration de la qualité des soins de santé dans le monde entier en proposant des réactifs, tests et outils de bioinformatique de haute qualité normalisés et fiables pour faire avancer les domaines des diagnostics moléculaires personnalisés et de la médecine moléculaire personnalisée. Les tests, les réactifs et les outils bioinformatiques basés sur la PCR et le NGS d'Invivoscribe sont actuellement utilisés dans plus de 700 laboratoires cliniques et de recherche dans plus de 160 pays. Invivoscribe possède actuellement des laboratoires cliniques situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, qui offrent un accès international à des services d'essais cliniques et d'organisations de recherche contractuelle (CRO) accrédités CLIA, CAP et certifiés ISO 15189. Invivoscribe a établi des partenariats fructueux avec des sociétés pharmaceutiques mondiales qui développent et commercialisent des diagnostics compagnons. En tant que leader international, Invivoscribe a longtemps adopté la valeur des systèmes qualité et développe tous les produits IVD, y compris les logiciels bioinformatiques, conformément aux contrôles de conception ISO 13485, ce qui les rend admissibles à être soumis aux autorités réglementaires mondiales pour l'enregistrement.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.invivoscribe.com.

À propos du Department of Pathology and Laboratory Medicine de l'AUBMC

Actuellement, le Department of Pathology and Laboratory Medicine s'étend sur une superficie de 3 500 m² et gère environ 400 instruments répartis en 14 unités de laboratoire et disciplines : hématologie clinique, chimie clinique, microbiologie clinique, génétique biochimique, cytométrie en flux, cytogénétique, diagnostic moléculaire, pathologie chirurgicale, Cytologie, immunohistochimie, neuromusculaire, banque de sang, gestion des donneurs et préparation de cellules souches. Il offre un menu de laboratoire qui dépasse 500 tests et couvre toutes les spécialités majeures de pathologie et de médecine de laboratoire. Actuellement, plus de 2 400 000 tests facturables par an sont effectués par une équipe de professeurs et de personnel hautement qualifiés dans les unités respectives du laboratoire et selon les meilleures normes internationales d'essais cliniques en laboratoire. Tous les professeurs ont eu leur formation aux États-Unis et la majorité sont des médecins agrégés de l'American Board of Pathology. Le Département est accrédité par le College of American Pathologists (CAP) et répond aux normes de la Joint Commission International (JCI).

À propos de l'American University of Beirut Medical Center (AUBMC)

Depuis 1902, l'AUBMC fournit les normes les plus élevées en matière de soins aux patients dans l'ensemble du Liban et la région. C'est aussi l'hôpital universitaire de la faculté de médecine de l'AUB (fondée en 1867), qui a formé des générations d'étudiants en médecine et de médecins, et dont les diplômés exercent dans des institutions de premier plan dans le monde entier. L'AUBMC est la seule institution médicale au Moyen-Orient à avoir obtenu les cinq accréditations internationales de JCI, Magnet, CAP, ACGME-I et JACIE, attestant ainsi de ses normes supérieures en soins centrés sur le patient, soins infirmiers, pathologie / services de laboratoire et études médicales supérieures.

La Faculté de médecine a conféré des diplômées à plus de 4 000 étudiants en médecine et médecins ; la Rafic Hariri School of Nursing offre une excellente formation au personnel infirmier, et le Centre médical (« Medical Center ») répond aux besoins de santé de plus de 360 000 visites de patients chaque année.

