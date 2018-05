Ipsen : Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018

Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte d’Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), qui se tiendra le mercredi 30 mai 2018 à 15h00 à la Maison des Arts et Métiers (salon La Rochefoucauld), 9 bis avenue d’Iéna, 75116 Paris.

L’avis préalable à l’Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 20 avril 2018 et l’avis de convocation au BALO du 9 mai 2018. Ces documents, ainsi que la Brochure de convocation (incluant notamment l’ordre du jour, le projet de résolutions et les modalités de participation et de vote), sont également disponibles sur le site Internet d’Ipsen à l’adresse suivante : www.ipsen.com, dans la rubrique Investisseurs/Assemblées Générales.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société.

À propos d’Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de spécialité focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés – l’oncologie, la neuroscience et les maladies rares. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en santé familiale. Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,9 milliard d’euros en 2017, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au coeur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble environ 5 400 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext: IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR: IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

