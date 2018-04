Ipsen : annonce une forte croissance des ventes au premier trimestre 2018 de 23,1% à taux de change constant

Regulatory News :

Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY), groupe biopharmaceutique de spécialité international, a publié aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2018.

Faits marquants du premier trimestre 2018 :

Ventes du Groupe en croissance de 23,1%, tirées par la croissance de 27,4% de la Médecine de Spécialité, marquées par la croissance continue de Somatuline ® et une contribution croissante de Cabometyx ® et Onivyde ® .

et une contribution croissante de Cabometyx et Onivyde . Confirmation des objectifs financiers 2018 avec une croissance des ventes du Groupe supérieure à 16,0% et une marge opérationnelle des activités à plus de 28,0% des ventes.

Principaux développements en R&D du premier trimestre 2018 :

Avis favorable du CHMP pour Cabometyx ® en traitement de première ligne du carcinome avancé du rein à risqué intermédiaire ou élevé chez l’adulte

en traitement de première ligne du carcinome avancé du rein à risqué intermédiaire ou élevé chez l’adulte Validation par l’EMA du dépôt de la demande de nouvelle indication de Cabometyx® pour les patients préalablement traités pour un carcinome hépatocellulaire avancé

Chiffre d’affaires consolidé IFRS du premier trimestre 2018 (non audité) (en millions d’euros) T1 2018 T1 2017 % Change % Variation

hors effets

de change Médecine de Spécialité 440,4 366,5 20,2% 27,4% Santé Familiale 69,9 71,6 -2,4% 0,8% Chiffre d’affaires Groupe 510,3 438,0 16,5% 23,1%

Au cours du premier trimestre 2018, les ventes consolidées du Groupe se sont élevées à 510,3 millions d’euros. Les ventes ont progressé de 23,1% à taux de change constant, tirées par la croissance de 27,4% de la médecine de spécialité. Les ventes du Groupe ont augmenté de 16.5%, affectées par l’appréciation de l’euro face à de nombreuses monnaies, en particulier le dollar US.

David Meek, Directeur général d’Ipsen a déclaré : «Le premier trimestre 2018 marque un solide début d’année. La Médecine de Spécialité a tiré la croissance des ventes du Groupe grâce à une performance solide et continue de Somatuline® et aux lancements de Cabometyx® et Onivyde®. Nous avons aussi obtenu des avancées significatives lors du premier trimestre pour élargir le marché potentiel de Cabometyx®, ce qui renforce davantage notre présence en Oncologie. Nous restons concentrés, sur la croissance de nos produits déjà commercialisés et sur la recherche de nouvelles opportunités de business développement, pour maintenir une croissance durable du Groupe. »

Conférence téléphonique

Ipsen tiendra une conférence téléphonique le jeudi 26 avril 2018 à 14h30 (heure de Paris, GMT+1). Voir les détails en page 7.

Comparaison des ventes consolidées du premier trimestre 2018 et 2017 :

Ventes par domaines thérapeutiques et par produits

Note : Sauf mention contraire, toutes les variations des ventes sont exprimées hors effets de change.

L'impact des taux de change est établi en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précédent.

Le tableau suivant présente le chiffre d’affaires par domaines thérapeutiques et par produits pour les premiers trimestres 2018 et 2017 :

1er Trimestre (en millions d’euros) 2018 2017 % Variation %

Variation hors

effets de change Oncologie 337,0 260,9 29,2% 36,9% Somatuline® 195,7 168,9 15,8% 25,1% Décapeptyl® 83,1 77,5 7,2% 9,2% Cabometyx® 28,2 7,6 NA NA Onivyde® 23,8 0,0 NA NA Autres produits d’Oncologie 6,3 6,9 -9,1% -8,7% Neuroscience 85,0 86,6 -1,8% 4,7% Dysport® 84,4 85,8 -1,6% 4,8% Maladies Rares 18,4 19,0 -3,1% 0,3% NutropinAq® 12,2 13,3 -8,5% -8,2% Increlex® 5,9 5,7 3,3% 14,8% Médecine de Spécialité 440,4 366,5 20,2% 27,4% Smecta® 25,4 29,2 -13,0% -8,5% Forlax® 10,2 10,0 2,6% 4,1% Tanakan® 7,8 6,3 22,9% 26,9% Fortrans/Eziclen® 6,0 7,0 -15,3% -11,6% Etiasa® 0,1 2,7 -97,6% -97,5% Autres Santé Familiale 3,4 3,0 12,0% 12,7% Santé Familiale 69,9 71,6 -2,4% 0,8% Chiffre d'affaires Groupe 510,3 438,0 16,5% 23,1%

Les ventes du Groupe ont atteint 510,3 millions d’euros, soit une progression de 23,1%, tirée par la croissance des ventes de 27,4% de la Médecine de Spécialité et une croissance de 0,8% des ventes en Santé Familiale.

Les ventes en Médecine de Spécialité ont atteint 440,4 millions d’euros, en hausse de 27,4%. Les ventes en Oncologie et en Neuroscience ont cru respectivement de 36,9% et 4,7%, et les ventes en Maladies Rares ont augmenté de 0,3%. Sur la période, le poids relatif de la Médecine de Spécialité a continué de progresser pour atteindre 86,3% des ventes du Groupe, contre 83,7% en 2017.

En Oncologie, les ventes ont atteint 337,0 millions d’euros, en hausse de 36,9% d’une année sur l’autre, tirées par la poursuite de la forte performance de Somatuline® ainsi que les lancements d’Onivyde® et de Cabometyx®. Sur la période, les ventes en Oncologie ont représenté 66,0% des ventes totales du Groupe, contre 59,6% en 2017.

Somatuline® – Les ventes ont atteint 195,7 millions d’euros, en hausse de 25,1% d’une année sur l’autre, tirées par une forte croissance de 39,7% en Amérique du Nord, une solide performance dans la plupart des pays européens – en particulier en France, au Royaume-Uni et en Allemagne – ainsi que par la contribution du Japon après le lancement de l’indication dans les tumeurs neuroendocrines en 2017.

Décapeptyl® – Les ventes ont atteint 83,1 millions d’euros, en hausse de 9.2% d’une année sur l’autre, positivement affectées par la bonne croissance en volume, en particulier en France, en Algérie et en Ukraine, ainsi qu’en Chine malgré une pression sur les prix.

Cabometyx® – Les ventes ont atteint 28,2 millions d’euros, tirées par la bonne performance en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, ainsi que par la croissance en volume en Espagne et en Italie, et les nouveaux lancements dans les autres pays d’Europe. Au premier trimestre 2018, les ventes ont augmenté de 37.2% par rapport au quatrième trimestre 2017, incluant un impact favorable lié aux stocks pour le lancement dans les nouveaux territoires ayant obtenu un remboursement.

Onivyde® – Les ventes ont atteint 23,8 millions d’euros. Au premier trimestre 2018, les ventes étaient en hausse de 28.1% par rapport au quatrième trimestre 2017, reflétant une montée progressive des ventes aux États-Unis et une augmentation des ventes au partenaire européen d’Ipsen.

En Neuroscience, les ventes de Dysport® ont atteint 84,4 millions d’euros, en hausse de 4,8%, tirées, au Brésil, par le réapprovisionnement à la suite du renouvellement du certificat d’importation et une forte demande au premier trimestre 2018. La bonne performance en Amérique du Nord sur le marché thérapeutique a partiellement compensé des ventes plus faibles en Amérique du Nord à Galderma compte tenu du niveau exceptionnellement élevé des expéditions lors du premier trimestre 2017. Sur la période, les ventes en Neuroscience ont représenté 16,7% des ventes totales du Groupe, contre 19,8% en 2017.

Dans les Maladies Rares, les ventes de NutropinAq® ont atteint 12,2 millions d’euros, en baisse de 8,2% d’une année sur l’autre, affectées par la baisse des volumes en Europe. Les ventes d’Increlex® ont atteint 5,9 millions d’euros, en croissance de 14,8% d’une année sur l’autre, tirées par la performance des États-Unis. Sur la période, les ventes dans les Maladies Rares ont représenté 3,6% des ventes totales du Groupe, contre 4,3% en 2017.

Les ventes en Santé Familiale ont atteint 69,9 millions d’euros, en hausse de 0,8% d’une année sur l’autre (ou 6,4% ajustée du nouveau modèle contractuel d’Etiasa®en Chine), tirées par la performance de Tanakan® et des autres produits de Santé Familiale ainsi que par la contribution des produits OTC nouvellement acquis (dont Prontalgine® et Buscopan®). Sur la période, les ventes en Santé Familiale ont représenté 13,7% des ventes totales du Groupe, contre 16,3% en 2017.

Smecta® – Les ventes ont atteint 25,4 millions d’euros, en baisse de 8,5% d’une année sur l’autre, en raison de l’impact négatif de la variation des stocks au premier trimestre 2017 en Russie et en Chine, partiellement compensé par des ventes plus élevées en France issues de la nouvelle formulation OTC.

Forlax® – Les ventes ont atteint 10,2 millions d’euros, en hausse de 4,1% d’une année sur l’autre, tirées par la croissance des ventes aux partenaires.

Tanakan® – Les ventes ont atteint 7,8 millions d’euros, en hausse de 26,9% d’une année sur l’autre, affectées positivement par une variation des stocks négative en Russie au premier trimestre 2017.

Fortrans/Eziclen® – Les ventes ont atteint 6,0 millions d’euros, en baisse de 11,6% d’une année sur l’autre, affectées par la variation négative des stocks et la compétition accrue en Russie, partiellement contrebalancées par une bonne performance locale en Chine.

Etiasa® – Les ventes n’ont atteint que 0,1 million d’euros, en raison de la nouvelle configuration contractuelle en Chine mise en place depuis le troisième trimestre 2017.

Autres produits de Santé Familiale – Les ventes ont atteint 3,4 millions d’euros, en hausse de 12,7% d’une année sur l’autre, soutenues par les nouveaux produits Prontalgine® et Buscopan®.

Répartition géographique du chiffre d’affaires

Répartition géographique des ventes du Groupe pour les premiers trimestres 2018 et 2017 :

1er Trimestre (en millions d’euros) 2018 2017 % Variation % Variation hors

effets de change France 68,2 61,5 11,0% 11,0% Allemagne 44,2 34,6 27,7% 27,7% Italie 26,2 23,7 10,5% 10,5% Royaume-Uni 22,5 18,8 20,2% 23,5% Espagne 21,0 17,0 23,0% 23,0% Principaux pays d’Europe de l’Ouest 182,2 155,6 17,1% 17,4% Europe de l’Est 42,5 46,9 -9,5% -6,0% Autres Europe 65,3 50,2 30,1% 31,3% Autres pays d’Europe 107,7 97,1 11,0% 13,5% Amérique du Nord 134,4 102,5 31,2% 51,1% Asie 39,4 39,9 -1,1% 6,6% Autres pays du Reste du monde 46,6 43,0 8,2% 16,2% Reste du monde 86,0 82,9 3,7% 11,6% Chiffre d’affaires Groupe 510,3 438,0 16,5% 23,1%

Les ventes dans les Principaux pays d’Europe de l’Ouest ont atteint 182,2 millions d’euros, en hausse de 17,4% d’une année sur l’autre. Sur la période, les ventes dans les principaux pays d’Europe de l’Ouest ont représenté 35,7% des ventes totales du Groupe, contre 35,5% en 2017.

France – Les ventes ont atteint 68,2 millions d’euros, en hausse de 11,0% d’une année sur l’autre, tirées par le lancement de Cabometyx®, le croissance continue de Somatuline®, les fortes ventes de Décapeptyl® et de Smecta ainsi que la contribution de Prontalgine®.

Allemagne – Les ventes ont atteint 44,2 millions d’euros, en hausse de 27,7% d’une année sur l’autre, tirées par le lancement de Cabometyx® et la forte croissance de Somatuline®.

Italie – Les ventes ont atteint 26,2 millions d’euros, en hausse de 10,5% d’une année sur l’autre, principalement tirées par le lancement de Cabometyx®.

Royaume-Uni – Les ventes ont atteint 22,5 millions d’euros, en hausse de 23,5% d’une année sur l’autre, tirées par la forte performance de Somatuline® et Cabometyx®.

Espagne – Les ventes ont atteint 21,0 millions d’euros, en hausse de 23,0% d’une année sur l’autre, tirées par la bonne performance de Somatuline® et Décapeptyl®, ainsi que par la contribution de Cabometyx®.

Les ventes dans les Autres pays d’Europe ont atteint 107,7 millions d’euros, en hausse de 13,5% d’une année sur l’autre, soutenues par la forte croissance de Dysport®, le lancement de Cabometyx® dans certains pays, les ventes d’Onivyde® au partenaire d’Ipsen, ainsi que la solide performance de Somatuline® et Décapeptyl®. Sur la période, les ventes dans la région ont représenté 21,1% des ventes totales du Groupe contre 22,2% en 2017.

Les ventes générées en Amérique du Nord ont atteint 134,4 millions d’euros, en hausse de 51,1% d’une année sur l’autre, tirées par la forte croissance continue de Somatuline®, la bonne performance de Dysport® sur le marché thérapeutique et la contribution d’Onivyde®. Sur la période, les ventes en Amérique du Nord ont représenté 26,3% des ventes totales du Groupe, contre 23,4% en 2017.

Les ventes dans le Reste du monde ont atteint 86,0 millions d’euros, en hausse de 11,6% d’une année sur l’autre, tirées par la bonne performance de Dysport® au Brésil et en Australie, ainsi que la croissance de Somatuline® dans certains pays. Sur la période, les ventes dans le Reste du monde ont représenté 16,9% des ventes totales du Groupe, contre 18,9% en 2017.

FAITS MARQUANTS

Au cours du premier trimestre 2018, les faits marquants incluent :

12 janvier 2018 – Ipsen a annoncé la nomination de Richard Paulson en qualité de Vice-Président exécutif et de Directeur Général d’Ipsen Amérique du Nord, en charge de toutes les opérations commerciales dans la région. Il rejoint Ipsen après avoir occupé le poste de Vice-Président et de Directeur Général de la Business Unit Oncologie d’Amgen.

16 janvier 2018 – Ipsen et Exelixis, Inc. ont annoncé les résultats détaillés de l’étude pivot de phase 3 CELESTIAL chez des patients atteints de carcinome hépatocellulaire (HCC) avancé précédemment traité. Ils ont été présentés lors d’une session orale « late-breaking » dans le cadre du Symposium 2018 de l’ASCO-GI qui s’est tenu à San Francisco du 18 au 20 janvier 2018.

26 janvier 2018 – Ipsen a annoncé la nomination du Docteur Sotirios G. Stergiopoulos en qualité de Chief Medical Officer. Le Docteur Stergiopoulos a rejoint Ipsen en janvier 2017, en qualité de Vice-Président Senior, Head of Global Medical Affairs (GMA) et conservera cette fonction parallèlement à son nouveau rôle de Chief Medical Officer au sein de l’entreprise.

21 février 2018 – Arix Bioscience plc, une entreprise internationale de santé et des sciences de la vie soutenant l’innovation médicale, et Ipsen ont annoncé aujourd’hui un accord stratégique pour développer et commercialiser des thérapies innovantes.

13 mars 2018 – Ipsen a annoncé la nomination de deux nouveaux membres au sein de l’Executive Leadership Team. Ivana Magovčević-Liebisch, Ph.D., J.D., rejoint l’équipe en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Business Officer, et Régis Mulot en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Human Resources Officer.

23 mars 2018 – Ipsen a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use ), comité scientifique de l’Agence européenne des médicaments (EMA), avait émis un avis favorable pour Cabometyx ® (cabozantinib) 20, 40, 60 mg en traitement de première ligne chez l’adulte atteint d’un carcinome avancé du rein à risque intermédiaire ou élevé.

), comité scientifique de l’Agence européenne des médicaments (EMA), avait émis un avis favorable pour Cabometyx (cabozantinib) 20, 40, 60 mg en traitement de première ligne chez l’adulte atteint d’un carcinome avancé du rein à risque intermédiaire ou élevé. 28 mars 2018 – Ipsen a annoncé que l’Agence européenne des médicaments (EMA), l’autorité de santé européenne, a validé le dépôt de la demande de nouvelle indication de Cabometyx® (cabozantinib) pour des patients préalablement traités pour un carcinome hépatocellulaire avancé.

Conférence téléphonique (en anglais)

Ipsen tiendra une conférence téléphonique le jeudi 26 avril 2018 à 14h30 (heure de Paris, GMT+1). Une conférence téléphonique sera organisée et une web conférence (audio et slides) sera accessible en direct sur www.ipsen.com. Les participants pourront intégrer la conférence 5 à 10 minutes avant son début. Aucune réservation n’est nécessaire pour participer à la conférence téléphonique.

France and continental Europe: +33 (0)1 76 74 24 28

UK: +44 (0) 1452 555 566

US: +1 631 510 7498

Conference ID: 7769826

Une réécoute sera disponible pendant 7 jours sur le site web d’Ipsen ou aux numéros ci-dessus.

À propos d’Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial de spécialité focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés – l’oncologie, la neuroscience et les maladies rares. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en santé familiale. Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,9 milliard d’euros en 2017, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au coeur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble environ 5 400 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext: IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR: IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

