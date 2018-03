Ipsen : nomme Ivana Magovčević-Liebisch, Ph.D., J.D., et Régis Mulot au sein de l’Executive Leadership Team

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : http://www.businesswire.com/news/home/20180313005201/fr/

Ivana Magovčević-Liebisch (Photo: Business Wire)

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd’hui la nomination de deux nouveaux membres au sein de l’Executive Leadership Team. Ivana Magovčević-Liebisch, Ph.D., J.D., rejoint l’équipe en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Business Officer, et Régis Mulot en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Human Resources Officer.

David Meek, Directeur général d’Ipsen, a commenté : « Je me réjouis d’accueillir ces deux leaders reconnus au sein de notre équipe de Direction. Ivana et Régis joueront tous les deux un rôle essentiel dans la prochaine phase de transformation d’Ipsen. Ivana dispose de solides références en matière de Business Development et nous fera profiter de son expertise pour piloter notre stratégie d’innovation externe et de partenariats. Régis a acquis une solide expérience de Direction de Ressources Humaines au niveau international. Son intérêt pour le développement des talents et l’innovation au sein des organisations vont nous aider à faire avancer notre culture « One Ipsen ».

« Je tiens également à remercier Christophe Jean pour sa contribution importante en tant que Vice-Président Exécutif, Stratégie et Business Development. Depuis son arrivée en 2002, Christophe a joué un rôle clé pour le développement d’Ipsen, et nous lui souhaitons le meilleur pour son départ en retraite ».

Ivana Magovčević-Liebisch, Ph.D., J.D., rejoint Ipsen après avoir occupé le poste de Vice-Président Exécutif, Chief Strategy and Corporate Development Officer, au sein d’Axcella Health Inc. Ivana dispose de 20 années d’expérience à des postes de Direction dans l’industrie biopharmaceutique. Elle a acquis une expertise importante, en matière de partenariats, de fusions-acquisitions, de développement de pipeline et de portefeuille de produits, mais aussi dans le domaine juridique et de la Propriété Intellectuelle.

Avant de rejoindre Axcella, le Dr. Magovčević-Liebisch occupait le poste de Vice-Président Senior et Head of Global Business Development au sein de Teva Pharmaceutical Industries Ltd (2013-17), où elle a piloté et mis en œuvre de multiples transactions allant de l’obtention de licences à l’acquisition de médicaments candidats, de produits commercialisés et d’entreprises pour le secteur de la médecine de spécialité au niveau mondial. Avant cela, elle avait occupé, au sein de Dyax Corp (2001-13), des postes de Direction à responsabilités croissantes, notamment en qualité de Vice-Président Exécutif et de Chief Operating Officer. Le Dr. Magovčević-Liebisch a débuté sa carrière dans l'industrie biopharmaceutique au sein de Transkaryotic Therapies Inc. (1998-2001), où elle était Directrice du département de la propriété intellectuelle et des brevets.

Le Dr. Magovčević-Liebisch est membre du Conseil d’Administration d’Applied Genetic Technologies Corporation (AGTC), et de celui d’Alivio Therapeutics, un « trustee » de la Suffolk University. Elle exerce également des fonctions de supervision au Boston Ballet, au Boston Museum of Science et au Beth Israel Deaconess Medical Center.

Le Dr. Magovčević-Liebisch est titulaire d’un doctorat (Ph.D.) en génétique de l'Université de Harvard et d’un doctorat (J.D.) en droit des hautes technologies de la Suffolk University Law School. Elle est diplômée du Wheaton College avec une licence (B.A.) en biologie et chimie. En 2008, le Dr. Magovčević-Liebisch a remporté le prix « Women Entrepreneurs in Science and Technology Leadership ».

Régis Mulot rejoint Ipsen après avoir occupé le poste de Vice-Président Exécutif, Chief Human Resources Officer, au sein de Staples Inc., une entreprise mondiale de commerce de détail spécialisé et en e-commerce, où il dirigeait une équipe internationale en charge des ressources humaines de plus de 600 collaborateurs. M. Mulot a acquis une expérience solide à l’international et des références reconnues dans la gestion du développement des talents, de la planification stratégique et de la culture d’entreprise, dans différents secteurs. Il a dirigé des initiatives de changement importantes, en pilotant les Ressources Humaines et l’innovation organisationnelle. Il est fortement attaché à l’intégration et à l’engagement des collaborateurs et au développement des entreprises grâce aux nouvelles technologies.

Avant de rejoindre Staples (2009-18), M. Mulot avait occupé des postes de Direction des Ressources Humaines au sein de Levi Strauss & Co (2002-08) et de la start-up technologique Broadnet Europe (2000-02), après avoir travaillé au sein de GTECH Corporation (1994-2000), d’International Post Corporation (1991-94) et de Chronopost SA (1989-91).

M. Mulot est membre du « Board of Trustees » du Simmons College (Boston, Massachusetts), ancien Président du « Business Advisory Committee » de la Simmons School of Management (2014-2017), membre de la Chambre de Commerce Franco-Américaine (Nouvelle-Angleterre), et Fondateur et Président du forum RH Franco-Américain depuis 2016. Il est co-président du Boston CHRO (Chief Human Resources Officers) Leadership Summit depuis 2014, et membre du Gartner CHRO Leadership Board depuis 2017.

M. Mulot est titulaire d’un DESS en Entreprises Publiques de Paris XI-Sud en partenariat avec Paris IX-Dauphine et l’Institut International d’Administration Publique (IIAP). Il est également titulaire d’une Maîtrise en Droit Public de Paris II–Panthéon-Assas, et membre honorifique de la société Beta Gamma Sigma du Simmons College.

À propos d’Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique de spécialité international focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le Groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés : l’oncologie, les neurosciences et les maladies rares. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en santé familiale. Avec un chiffre d'affaires de près de 1,9 milliards d’euros en 2017, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences du vivant (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble plus de 5 400 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

Avertissement Ipsen

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs financiers qui sont basés sur des conditions macroéconomiques raisonnables, provenant de l’information disponible à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des déclarations prévisionnelles, notamment les attentes du Groupe quant aux événements futurs, y compris les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les prévisions mentionnées dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par le Groupe et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau produit peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Le Groupe doit faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à la concurrence des produits génériques qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et de développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important que le Groupe ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, le Groupe ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais pré-cliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné. Il ne saurait être garanti qu'un produit recevra les homologations nécessaires ou qu'il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations du taux d'intérêt et du taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de soins de santé ; les tendances mondiales à l'égard de la maîtrise des coûts en matière de soins de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité du Groupe à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets du Groupe et autres protections concernant les produits novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets et/ou des recours réglementaires. Le Groupe dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses produits, qui pourraient potentiellement générer des redevances substantielles ; ces partenaires pourraient agir de telle manière que cela pourrait avoir un impact négatif sur les activités du Groupe ainsi que sur ses résultats financiers. Le Groupe ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. L'activité du Groupe est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d'information enregistrés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance du Document de Référence 2016 du Groupe disponible sur son site web (www.ipsen.com).

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180313005201/fr/