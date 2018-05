Irak-La liste d'Abadi serait en tête, celle de Sadr deuxième

(Actualisé avec contexte sur Sadr, précisions sur le Kurdistan)

BAGDAD, 13 mai (Reuters) - La liste Alliance de la victoire du Premier ministre irakien Haïdar al Abadi semble arriver en tête des élections législatives, a-t-on appris dimanche auprès d'une source à la commission électorale et d'un responsable de la sécurité.

Le Premier ministre sortant devancerait l'alliance formée par Moktada al Sadr, parti en campagne dans le cadre d'une alliance inattendue avec les communistes et d'autres militants laïcs, ajoutent ces deux sources sur la base de résultats préliminaires.

La liste conduite par Hadi al Amiri, commandant d'une milice chiite soutenue par l'Iran qui a joué un rôle prépondérant dans la lutte contre l'Etat islamique, arriverait en troisième position.

Si les premiers résultats se confirment, Haïdar al Abadi, chiite qui, à la tête du gouvernement, a soigné les relations à la fois avec Washington et avec Téhéran, pourrait devoir former une coalition avec l'alliance de Sadr.

Or, Moktada al Sadr, dont le nom rappelle les deux soulèvements qu'il a dirigés contre les forces américaines en Irak après l'invasion de 2003, est l'un des rares dirigeants chiites irakiens à maintenir ses distances avec l'Iran, pays qui exerce une influence considérable en Irak.

Sadr, dont le père, le très respecté grand ayatollah Mohammed Sadek al Sadr, fut assassiné en 1999 pour avoir défié Saddam Hussein, s'est employé à élargir les soutiens dont il dispose au Moyen-Orient. L'an dernier, il a été reçu à Djeddah par le prince héritier saoudien, Mohamed ben Salman, allié des Etats-Unis, qui est farouchement hostile à Téhéran.

DÉLAI DE 90 JOURS

Plus de 24 millions d'électeurs irakiens étaient invités à participer samedi aux premières élections législatives depuis la victoire militaire sur les djihadistes du groupe Etat islamique. La participation a été faible, à 44,5% des inscrits, en recul de quinze points par rapport aux élections de 2014.

Les résultats définitifs sont attendus lundi.

Des incidents ont été signalés dans la province de Kirkouk et au Kurdistan irakien, deux régions du nord du pays, les partis de l'opposition parlant de fraude électorale à leurs dépens, alors que l'UPK (Union patriotique du Kurdistan) remporterait huit sièges.

Porté au pouvoir en 2014, Haïdar al Abadi, inconnu à sa prise de fonction, deux mois à peine après la conquête de Mossoul par les djihadistes, a su faire taire les sceptiques en inscrivant à son bilan la victoire militaire contre l'EI, l'apaisement des tensions interconfessionnelles et le maintien de l'unité territoriale du pays après le référendum d'autodétermination kurde en septembre dernier.

Allié tant des Etats-Unis que de l'Iran, il abordait ces élections à la tête d'une liste inclusive et semblait principalement préoccupé par la concurrence d'Amiri et de Nouri al Maliki, son prédécesseur à la tête du gouvernement qui s'était aliéné les communautés sunnite et kurde du pays par ses politiques jugées discriminatoires.

Une fois les résultats proclamés, la Constitution prévoit un délai maximum de 90 jours pour la formation du futur gouvernement. (Huda Majeed, Ulf Laessing et Aref Mohammed; Henri-Pierre André et Eric Faye pour le service français)