Iran-Les USA vont quitter l'accord, rétablir les sanctions-NYT

NEW YORK, 8 mai (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a prévenu son homologue français, Emmanuel Macron, qu'il allait faire sortir les Etats-Unis de l'accord conclu en 2015 sur le programme nucléaire iranien, rapporte mardi le New York Times.

Selon le quotidien, Donald Trump s'apprêterait en outre à rétablir contre l'Iran toutes les sanctions qui ont été levées après la conclusion de cet accord, et imposer de nouvelles sanctions financières.

Trump menaçait de longue date de se retirer de l'accord de Vienne parce que celui-ci ne tient pas compte du programme de missiles balistiques de Téhéran ni de l'implication de l'Iran dans les guerres en Syrie et au Yémen, et qu'il n'empêche pas de manière définitive Téhéran de se doter de l'arme atomique. (Tim Ahmann and Makini Brice, Nicolas Delame pour le service français)