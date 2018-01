Iran-Washington salue le courage des manifestants, veut réunir l'Onu

Les Etats-Unis vont demander une réunion d'urgence sur l'Iran aux Nations unies, a annoncé mardi l'ambassadrice américaine à l'Onu, tout en rejetant l'idée d'ingérences extérieures dans les manifestations qui secouent le pays depuis la semaine dernière.

Nikki Haley a salué mardi le "courage" des manifestants iraniens et a jugé spontanée la vague de contestation, et non manipulée par des acteurs extérieurs, comme le revendique le pouvoir religieux iranien.

"Nous savons tous que c'est complètement absurde", a-t-elle dit. "Les manifestations sont complètement spontanées. Elles ont lieu pratiquement dans toutes les villes d'Iran. Elles renvoient l'image exacte d'un peuple longtemps opprimé qui se dresse contre ses dictateurs", a-t-elle dit.

Le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé mardi les ennemis de l'Iran d'alimenter les troubles dans la République islamique, secouée par une vague de contestation sans précédent depuis 2009, qui a fait au moins 21 morts. (Rodrigo Campos et Doina Chiac, Julie Carriat pour le service français)