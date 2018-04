Israël a droit à un territoire, dit le prince héritier saoudien

(Actualisé avec citations, précisions)

RYAD, 3 avril (Reuters) - Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salman, estime, dans une interview publiée dans un magazine américain, qu'Israël a le droit de vivre en paix sur son territoire, nouveau signe d'un certain rapprochement entre Ryad et Tel Aviv.

Mohamed ben Salman (MBS) était interrogé pour savoir s'il estimait que le peuple juif avait le droit de disposer d'un Etat-nation, au moins en partie sur les terres sur lesquelles il revendique une présence historique.

"Je pense que les Palestiniens et les Israéliens ont droit à leur propre terre. Mais nous devons obtenir un accord de paix pour garantir la stabilité de chacun et entretenir des relations normales", déclare le prince héritier au magazine américain The Atlantic.

L'Arabie saoudite, qui abrite plusieurs lieux saints de l'islam, ne reconnaît pas Israël. Sa ligne diplomatique est depuis de nombreuses années de demander le retrait d'Israël des territoires occupés depuis la Guerre des six-jours en 1967 que les Palestiniens revendiquent pour leur Etat.

"Nous avons des inquiétudes religieuses concernant la mosquée sacrée à Jérusalem et concernant le droit des Palestiniens. Nous n'avons d'objection contre aucun autre peuple", ajoute MBS.

MBS est en tournée aux Etats-Unis pour y solliciter des soutiens à sa campagne contre l'influence iranienne au Proche-Orient.

L'accroissement des tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite a alimenté les spéculations sur un possible rapprochement entre les Saoudiens et les Israéliens, qui considèrent tous deux les Iraniens comme une menace immédiate.

"Il y a beaucoup d'intérêts que nous partageons avec Israël et, s'il y a la paix, il y aura beaucoup d'intérêts entre Israël et les pays du Conseil de coopération du Golfe", ajoute le prince Mohamed.

Le mois dernier, l'Arabie saoudite a ouvert pour la première fois son espace commercial aérien à des vols israéliens, une décision qui a demandé deux années de négociations.

En novembre, un membre du gouvernement israélien a révélé qu'il y avait des contrats secrets avec l'Arabie saoudite. La reconnaissance de cette rumeur ancienne est un fait rare. Ryad, e son côté, continue à démentir. ( Stephen Kalin; Pierre Sérisier et Danielle Rouquié pour le service français)