Israël s'est défendu contre le Hamas, dit Netanyahu

JÉRUSALEM, 14 mai (Reuters) - Israël s'est défendu contre le Hamas, a déclaré lundi Benjamin Netanyahu en évoquant la cinquantaine de manifestants palestiniens tués par les forces israéliennes à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, selon des chiffres du ministère palestinien de la Santé.

"Chaque pays a le devoir de défendre ses frontières", a écrit le Premier ministre israélien sur son compte Twitter.

"L'organisation terroriste Hamas dit vouloir détruire Israël et envoie des milliers (de personnes) pour ouvrir une brèche dans la clôture de sécurité et parvenir à ses fins. Nous continuerons d'agir avec détermination pour protéger notre souveraineté et nos citoyens."

Selon le ministère palestinien de la Santé, 52 manifestants, dont six mineurs, ont été tués à la frontière séparant la bande de Gaza d'Israël et 2.400 autres ont été blessés. et (Jeffrey Heller, Nicolas Delame pour le service français)