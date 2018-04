Israël suspend l'accord conclu avec l'Onu sur les migrants

* Benjamin Netanyahu annonce l'accord, puis fait volte-face

* Son aile droite demandait l'annulation de l'accord

* Le plan prévoit d'envoyer 16.250 migrants à l'étranger

* Et autorise des milliers d'autres à rester en Israël (Actualisé avec précisions, contexte politique)

par Maayan Lubell

JÉRUSALEM, 2 avril (Reuters) - Benjamin Netanyahu a suspendu lundi l'accord conclu avec l'Onu qui visait à transférer plusieurs milliers de migrants africains d'Israël vers des pays occidentaux et à maintenir plusieurs milliers d'autres en Israël.

Le Premier ministre israélien a annoncé sa volte-face quelques heures après avoir annoncé cet accord, cédant à la pression de l'aile droite de son parti, le Likoud.

Le sort de quelque 37.000 réfugiés africains a déchiré la société israélienne, les nationalistes, socle électoral de Netanyahu, faisant pression sur le gouvernement pour réclamer leur expulsion tandis que d'autres estimaient qu'une telle mesure contredisait le principe même de la fondation d'Israël en tant que foyer pour les juifs fuyant les persécutions.

Selon les termes de l'accord désormais suspendu, 16.250 des quelque 37.000 ressortissants africains, entrés en Israël illégalement, en provenance pour la plupart d'Érythrée et du Soudan, devaient être relocalisés dans des pays occidentaux tandis que d'autres seraient autorisés à rester en Israël.

Lors d'une conférence de presse à Jérusalem, Benjamin Netanyahu a salué l'accord conclu avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Puis, dans les heures qui ont suivi, le Premier ministre s'est retrouvé face à de nombreuses demandes d'annulation de l'accord dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Naftali Bennett, président du Foyer juif (extrême droite), un des piliers de la coalition au pouvoir, a déclaré sur Twitter que l'accord conclu avec le HCR encouragerait les entrées illégales en Israël. Il a appelé Benjamin Netanyahu à l'annuler.

Son appel a été rapidement relayé par des membres du Likoud.

Benjamin Netanyahu a été accusé par certains Israéliens de céder à la pression de la gauche et de trahir les habitants de Tel Aviv Sud, une partie pauvre de la ville où vit la plus importante communauté de migrants. Cette présence a donné lieu à des tensions, certains des habitants voulant faire partir les migrants.

VULNÉRABLES

Dans la soirée, Benjamin Netanyahu a publié un message sur sa page Facebook, précisant qu'il suspendait la mise en oeuvre de l'accord.

"Je suis à votre écoute, tout particulièrement des habitants de Tel Aviv Sud", a déclaré Benjamin Netanyahu sur Facebook qui a dit prévoir une rencontre mardi avec les autorités locales.

"En attendant, je vais suspendre la mise en oeuvre de l'accord, et après ma rencontre avec les autorités, je le présenterai pour un examen plus approfondi", a déclaré le chef du gouvernement.

La mise en oeuvre de l'accord devant s'étaler sur cinq ans, le rétro-pédalage du Premier ministre était considéré lundi soir en Israël comme une tentative d'apaiser sa base électorale et de conserver ses soutiens dans un moment d'incertitude politique.

Benjamin Netanyahu, qui en est à son quatrième mandat, est actuellement confronté à une des plus grandes difficultés de sa carrière : il doit répondre aux questions de la police dans trois affaires de corruption. Il dément dans tous les cas.

Le Haut Commissaire de l'Onu aux réfugiés a confirmé dans un communiqué qu'un accord avait été signé avec Israël, sans préciser les pays pressentis pour accueillir les migrants.

Netanyahu a cité le Canada, l'Italie et l'Allemagne parmi les pays qui prendront en charge ces migrants. Ces deux derniers pays ont indiqué ne pas être au courant d'un accord de ce genre.

En février, les autorités avaient commencé à notifier à environ 20.000 migrants de sexe masculin, en grande majorité originaires du Soudan et d'Érythrée, qu'ils avaient deux mois pour quitter le pays sous peine d'être jetés en prison. Elles leurs offraient 3.500 dollars et un billet d'avion pour gagner un pays africain jugé "sûr". Selon les médias israéliens, il s'agissait du Rwanda.

Les organisations de défense des droits humains ont protesté contre cette décision risquant de rendre encore plus vulnérables des personnes fuyant pour la plupart la guerre et les exactions. Elles ont saisi la Cour suprême israélienne, qui a ordonné il y a deux semaines le gel des mesures d'expulsion.

Israël a construit ces dernières années une clôture de sécurité tout le long de sa frontière avec l'Egypte, route par laquelle environ 64.000 Africains sont arrivés en Israël depuis 2005. Un périple dangereux, notamment pendant la traversée du Sinaï égyptien où nombre de migrants ont été maltraités et parfois tués par les passeurs voulant leur extorquer de l'argent. (Avec Jeffrey Heller à Jérusalem, Philip Pullela à Rome et Joseph Nasr à Berlin; Tangi Salaün, Eric Faye, Pierre Sérisier et Danielle Rouquié pour le service français)