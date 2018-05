Italie: Contrat gouvernemental bouclé, transmis à Di Maio et Salvini

ROME, 16 mai (Reuters) - Les négociateurs du Mouvement 5 Etoiles et de la Ligue ont bouclé leur projet gouvernemental et l'ont transmis pour approbation à Luigi Di Maio et à Matteo Salvini, les dirigeants des deux formations politiques italiennes, a annoncé mercredi Claudio Borghi, responsable des questions économiques à la Ligue.

Matteo Salvini avait indiqué à la mi-journée que le programme de gouvernement était presque bouclé. "Nous avons beaucoup progressé (...). Nous devrions finir le programme aujourd'hui", a déclaré le dirigeant d'extrême droite.

Une ébauche d'accord publiée mardi soir par le Huffington Post Italia a secoué mercredi les marchés italiens. (Bureau de Rome Henri-Pierre André pour le service français)