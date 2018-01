Italie-Déficit de l'Etat accru à 53,2 milliards en 2017

Le déficit des finances de l'Etat central italien a atteint 53,2 milliards d'euros en 2017, 5,4 milliards d'euros de plus qu'en 2016, selon des données préliminaires publiées mardi par le ministère de l'Economie et des Finances.

Le déficit du mois de décembre s'est élevé à 14,9 milliards d'euros, marquant une détérioration de six milliards par rapport à celui du même mois un an plus tôt.

Cette mesure diffère du déficit budgétaire au sens large pris en compte par le Pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne.

L'Italie s'est fixé comme objectif de ramener son déficit budgétaire à 2,1% du produit intérieur brut en 2017, après 2,5% en 2016, restant ainsi sous la limite de 3% fixée par l'UE. (Isla Binnie, Véronique Tison pour le service français)