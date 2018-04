Italie-La prévision de PIB 2018 relevée, celle de 2019 abaissée-sces

ROME, 19 avril (Reuters) - L'Italie va relever la semaine prochaine sa prévision de croissance économique de cette année à 1,6% contre 1,5% auparavant et réduire celle de 2019 à 1,4% contre 1,5%, a-t-on appris de sources gouvernementales.

La révision à la baisse de la croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'année prochaine est liée à l'impact négatif prévisible d'une hausse prévue de la TVA.

Un relèvement de la prévision de croissance du PIB pour cette année pourrait en revanche surprendre les économistes, les données les plus récentes suggérant plutôt un ralentissement.

La production industrielle s'est contractée en rythme mensuel en janvier et en février, les premières baisses consécutives depuis la mi-2016, et les indices des directeurs d'achats des secteurs manufacturier et des services ont également reculé en février et en mars.

La semaine dernière, la Banque d'Italie a dit anticiper une hausse de seulement 0,2% du PIB au premier trimestre, qui serait la plus faible depuis le troisième trimestre 2016.

La Commission européenne a estimé que le budget 2018 de l'Italie, adopté à la fin de l'année dernière, ne respectait pas les objectifs de réduction de déficit convenus et que des mesures supplémentaires d'austérité de l'ordre de 3,4 milliards d'euros étaient nécessaires. (Giuseppe Fonte et Luca Trogni Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)