Italie-Le M5S fait un nouveau pas en direction de la Ligue

(Actualisé après réunion de l'alliance de centre droit)

ROME, 7 mai (Reuters) - Le chef de file du Mouvement 5 Etoiles (M5S), Luigi di Maio, a formulé dimanche une nouvelle offre à la Ligue d'extrême droite afin de sortir l'Italie de l'impasse dans laquelle elle se trouve depuis les élections législatives du 4 mars.

Pour la première fois depuis l'issue du scrutin, d'où aucune majorité n'a émergé, Luigi di Maio s'est dit prêt à choisir un président du Conseil avec Matteo Salvini, le numéro un de la Ligue, ce qu'il refusait jusque là de faire.

"Si le but est de mettre en action une plateforme électorale et que l'obstacle est que Luigi di Maio soit président du Conseil, alors je dis: choisissons ensemble un président du Conseil", a déclaré Luigi di Maio à la RAI.

Cette proposition intervient à la veille d'un troisième, et peut-être dernier cycle de consultations, avec le président Sergio Mattarella.

Luigi di Maio a toutefois exigé de la Ligue qu'elle coupe les ponts avec son allié, l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi qui incarnerait la corruption.

"La balle est désormais dans le camp du centre droit", a déclaré Luigi di Maio.

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi et Giorgia Meloni, les chefs de file de l'alliance formée autour de la Ligue et de Berlusconi, se sont rencontrés dimanche soir pendant plus de deux heures pour établir une position commune avant les consultations de lundi.

"Pour l'instant l'alliance de centre droit reste unie, mais ce n'est pas encore fini", a dit une source au sein de Forza Italia, le parti de Berlusconi, après les discussions de dimanche soir. Salvini a jusqu'à présent refusé de rompre ses liens avec Berlusconi.

Selon plusieurs journaux, le président Mattarella pourrait nommer dès mardi prochain un chef de gouvernement issu de la société civile, doté d'un mandat limité.

Si cette personnalité n'obtient pas le soutien du Parlement, elle resterait en place pour expédier les affaires courantes et de nouvelles élections seraient organisées en septembre ou en octobre, ajoute la presse. (Steve Scherer avec Gavin Jones, Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)