-Italie-Le M5S rejette l'idée d'une coalition avec Berlusconi

ROME, 3 avril (Reuters) - Les dirigeants du Mouvement 5 Etoiles, organisation anti-système et populiste, ont rejeté mardi la proposition d'une coalition avec le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi afin de constituer un gouvernement en Italie.

Les élections législatives du 4 mars n'ont pas permis de dégager une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat où prévaut une situation de blocage. Des consultations sont en cours dans lesquelles le M5S, premier parti d'Italie, s'est dit prêt à dialoguer avec tout le monde.

Dans un entretien à la chaîne La7, non encore diffusé, Luigi Di Maio, leader du mouvement, a dit être prêt à discuter avec le parti démocrate (PD) mais pas avec son ancien secrétaire général Matteo Renzi ainsi qu'avec la Ligue, organisation d'extrême droite.

En revanche, Di Maio ne souhaite pas discuter avec Forza Italia, ont précisé deux sources au sein de M5S. Aucune raison n'a été fournie à ce rejet bien que le M5S soit par tradition hostile à Silvio Berlusconi.

Cette décision risque d'accentuer les tensions entre la Ligue, premier parti de la coalition des droites italiennes, et Forza Italia qui a subi un revers lors du scrutin. La coalition des droites qui réunit quatre formations possède le plus de sièges à l'Assemblée nationale.

"La coalition qui a rassemblé le plus de voix est le centre droit et c'est notre point de départ", a affirmé Matteo Salvini, le chef de file de la Ligue, sur Facebook. "Nous dialoguerons avec les 5 Etoiles mais nous refuserons les vetos et les ordres", a-t-il ajouté.

Le M5S tente se rallier à sa cause le PD arrivé en troisième position des élections mais, pour l'instant, la formation de centre gauche reste sur la ligne intransigeante fixée par Matteo Renzi de refuser toute alliance avec la mouvance populiste.

"La proposition de la direction de 5 Etoiles est inacceptable", a commenté Andrea Marcucci, sénatrice démocrate, sur Twitter.

Le président italien Sergio Mattarella doit entamer mercredi les consultations officielles afin de rapprocher les points de vue entre les différentes formations politiques.

(Giuseppe Fonte, Francesca Piscioneri, Steve Scherer, Gavin Jones et Massimiliano Di Giorgio; Pierre Sérisier pour le service français)