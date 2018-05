* Encore des divergences entre les deux partis

* Toujours pas d'accord sur le futur chef du gouvernement

* Mattarella attend une réponse en début de semaine prochaine (Actualisé avec Di Maio)

par Massimiliano Di Giorgio et Crispian Balmer

ROME, 15 mai (Reuters) - Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et la Ligue ont pratiquement achevé leur programme commun, a annoncé mardi Luigi Di Maio, chef de file du parti contestataire italien, au terme d'une sixième journée de discussions consécutive sur la formation d'un gouvernement avec la formation d'extrême droite.

"Le contrat est pratiquement terminé. Le moment est venu d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout", dit-il sur Facebook.

Des divergences subsistent toujours, tant sur le programme politique que sur la composition du prochain gouvernement.

Luigi Di Maio et Matteo Salvini, son homologue de la Ligue, devaient présenter lundi au président de la République, Sergio Mattarella, leur "contrat de gouvernement" et divulguer leur choix pour le poste de président du Conseil.

Ils ont obtenu du chef de l'Etat un délai supplémentaire, mais aucune échéance n'a été annoncée.

Sergio Mattarella aurait toutefois donné aux deux partis jusqu'à la semaine prochaine pour conclure leurs négociations, selon une source proche de la présidence.

Si accord il y a, la Ligue a l'intention de le soumettre à un référendum informel le week-end prochain, tandis que le M5S envisage de consulter ses membres via internet.

RÈGLES BUDGÉTAIRES "ABSURDES" DE L'UE

Entamées jeudi, les négociations entre Salvini et Di Maio ont progressé, notamment sur les questions de la baisse des impôts, de la hausse de la protection sociale et de la lutte contre l'immigration clandestine, mais rien n'a filtré en ce qui concerne le nom du futur chef du gouvernement.

Les promesses électorales des deux partis, si elles sont tenues, coûteront des milliards d'euros à l'Etat, ce qui inquiète Bruxelles.

La Ligue a réaffirmé mardi avec force son hostilité aux règles budgétaires européennes qu'elle juge "absurdes". Luigi Di Maio s'est prononcé mardi pour leur assouplissement, mais prône la concertation avec les "28".

Ces "règles absurdes ont été écrites il y a de nombreuses années, alors que le monde était totalement différent", a déclaré le porte-parole de la Ligue pour les questions économiques, Claudio Borghi.

"Il faut que nous soyons capables de parler d'une seule voix, de dire à l'UE, à laquelle nous versons des milliards d'euros chaque année, que pour nous les Italiens passent en premier", a-t-il ajouté.

"Là où il y a des désaccords (entre Ligue et M5S), c'est sur la question de savoir si nous devons être plus agressifs à propos des chiffres budgétaires et de nos propres ambitions."

Pour Gian Marco Centinaio, l'un des plus proches conseillers de Salvini, "il n'est pas question d'appartenir à un gouvernement qui reçoit ses ordres de l'Europe (...) comme cela s'est passé ces cinq dernières années".

FORTE HAUSSE DE LA LIGUE DANS LES SONDAGES

Selon plusieurs sources, la principale pierre d'achoppement est toutefois le choix du futur chef de gouvernement.

Salvini et Di Maio ont finalement accepté de ne pas briguer ce poste et cherchent un candidat qui accepterait de mettre en oeuvre leur programme.

Lors d'une rencontre lundi avec Mattarella, le M5S a proposé Giuseppe Conte, un professeur de droit de 41 ans peu connu du grand public. La Ligue n'a pour l'instant pas donné son feu vert à sa candidature.

Luigi Di Maio, dit-on au M5S, n'aurait pas définitivement abandonné l'espoir de prendre la tête du gouvernement, en tant que chef du premier parti politique du pays.

Lors des élections du 4 mars, son mouvement a obtenu 32,6% des voix et la Ligue, qui se présentait au sein d'une coalition de droite avec Forza Italia et Frères d'Italie, a recueilli 17,3% des suffrages.

Depuis, le M5S reste stable dans les intentions de vote alors que la Ligue, en forte hausse, se situe aux alentours de 25%. En cas d'échec de leurs discussions, de nouvelles élections auront probablement lieu à l'automne. (Avec Gavin Jones, Giuseppe Fonte et Steve Scherer; Guy Kerivel pour le service français)