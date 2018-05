Italie: commandes à l'industrie en hausse de 2,6% en mars sur un an

Milan (awp/afp) - Les commandes à l'industrie en Italie ont augmenté de 2,6% en mars sur un an, après une hausse de 2,8% en février, a annoncé mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

La hausse la plus forte a été enregistrée dans la construction de moyens de transports (+16%), et la baisse la plus importante dans le secteur de l'électronique et de l'optique (-8%).

Sur un mois, les commandes ont augmenté plus modestement, de 0,5%, après deux mois de baisse.

Le chiffre d'affaires de l'industrie a lui progressé de 0,8% par rapport à février et de 3,6% sur un an (corrigée des effets du calendrier).

Le secteur ayant enregistré la plus forte augmentation sur un an est l'industrie pharmaceutique (+9,3%), tandis que l'industrie plastique a signé le repli plus important (-2,1%).

afp/ol