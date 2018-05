Italie: excédent commercial de 4,53 mrd EUR en mars, en baisse sur un an

Rome (awp/afp) - L'Italie a enregistré en mars un excédent de sa balance commerciale de 4,53 milliards d'euros, contre 5,3 milliards un an plus tôt, a indiqué jeudi l'Institut national de la statistique (Istat).

Par rapport au mois précédent, l'Italie a enregistré une hausse aussi bien de ses exportations (+1,2%) que de ses importations (+1,9%), selon l'Istat.

Sur les trois premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 7,53 milliards d'euros.

Sur un an, les exportations ont baissé de 1,8%, aussi bien vers la zone de l'Union européenne (-1,5%) que vers les pays hors UE (-2,2%).

Sur un mois, les exportations vers les pays UE ont baissé de 1,4% mais ont augmenté vers les pays hors-UE de 4,6%.

Les secteurs qui contribuent le plus à la baisse des exportations sur un an sont les métaux, hors machines (-4,8%) et les automobiles et véhicules, (-7,5%), tandis que ceux qui ont freiné cette baisse sont les produits pétroliers raffinés (+7,2%) et les produits pharmaceutiques, chimiques et botaniques (+3,0%).

afp/al