Italie: la balance commerciale déficitaire de 87 mio EUR en janvier

Rome (awp/afp) - L'Italie a enregistré en janvier un déficit de sa balance commerciale de 87 millions d'euros, contre un déficit de 575 millions en janvier 2017, a annoncé lundi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'Istat précise que le chiffre de janvier prend pour la première fois comme référence l'année 2015 considérée comme 100.

Sans tenir compte des produits énergétiques, la balance aurait enregistré un excédent de 3 milliards d'euros.

Par rapport à janvier 2017, les exportations ont augmenté de 9,5% et les importations de 7,8%.

Les ventes de produits pharmaceutiques, chimiques et médicaux enregistrent la plus forte hausse sur un an (+25,9%) suivis de la métallurgie (+17,1%).

Sur un mois, les exportations ont baissé de 2,5% et les importations de 4,4%.

