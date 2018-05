Italie: prévision de croissance 2018 légèrement inférieure, à 1,4% (Istat)

Rome (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Italie devrait augmenter de 1,4% en 2018, en légère baisse par rapport aux prévisions d'avril, a annoncé mardi l'Institut national des statistiques dans ses "Perspectives pour l'économie italienne en 2018".

Le gouvernement sortant prévoyait le 26 avril une croissance de 1,5% pour l'année en cours.

"Le scénario actuel est caractérisé par certains risques vers la baisse en raison d'une évolution plus modeste du commerce international et d'une hausse plus marquée du prix du pétrole", précise l'Istat dans son document.

"D'une manière générale, une évolution du commerce mondial et du prix du pétrole plus défavorable que celle en cours pourrait entraîner en 2018 une croissance du PIB inférieure de 0,2 point", c'est-à-dire de 1,2%, précise l'Istat.

"Des mesures plus favorables aux investissements pourraient en revanche représenter un élément de soutien à l'économie", ajoute l'Istat.

L'institut italien ne donne ses prévisions que pour l'année en cours, soulignant "une amélioration de l'emploi (+0,6%) et une progressive mais lente baisse du taux de chômage (10,8%)".

Le gouvernement italien avait indiqué le 26 avril prévoir une croissance du PIB de 1,5% en 2018, de 1,4% en 2019 et de 1,3% en 2020, après 1,5% en 2017.

"Il y a des risques de tensions géopolitiques et en termes d'échanges commerciaux, mais nous confirmons une croissance de 1,5% du PIB en 2018, comme en 2017. Il s'agit d'une estimation prudente", avait alors déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Pier Carlo Padoan.

afp/ol