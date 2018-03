Italie: production industrielle en baisse de 1,9% en janvier sur un mois

Rome (awp/afp) - La production industrielle en Italie a baissé de 1,9% en janvier sur un mois, après avoir augmenté de 1,6% en décembre, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'Istat précise que le chiffre de janvier prend pour la première fois comme référence l'année 2015 considérée comme 100.

Sur un an, et corrigée des effets de calendrier, la production industrielle a progressé de 4%.

Sur le trimestre novembre-janvier, la hausse est de 1% sur le trimestre précédent, ajoute l'Istat.

Sur un mois, l'indice est en baisse dans le secteur de l'énergie (-7%), des biens intermédiaires (-0,9%), des biens d'équipement (-1,6%) et stables pour les biens de consommation (0,0%).

Sur un an, l'indice progresse dans le secteur des biens de consommation (+8,6%), des biens d'équipement (+7,6%) et des biens intermédiaires (+6,2%), mais recule dans l'énergie (-15,1%).

Les activités ayant enregistré la plus forte hausse sur un an sont la métallurgie et les produits en métaux (+14,1%), l'industrie textile, de l'habillement (+11,1%) et l'installation et la réparation de machines et de l'outillage (+8,4%).

