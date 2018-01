Actualités : Economie / Forex

"J'ai moi aussi un bouton nucléaire", a déclaré mardi Donald Trump sur Twitter en réponse à la menace brandie lundi par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui a dit pouvoir frapper avec des missiles nucléaires l'ensemble du territoire américain.

Reprenant la surenchère verbale qui avait caractérisé les relations entre les deux dirigeants l'an dernier, le président américain a cru bon de préciser que son bouton nucléaire est "plus gros et plus puissant" que celui de Kim Jong-un.

"Et mon bouton fonctionne", a renchéri Donald Trump.

Le président des Etats-Unis avait réagi plus tôt dans la journée avec prudence à l'offre de discussions intercoréennes formulée par le président sud-coréen Moon Jae-in après une main tendue par Kim Jong-un, disant douter des intentions de celui qu'il se plaît à surnommer "Rocket man".

"Rocket man veut maintenant parler à la Corée du Sud pour la première fois. C'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas. Nous verrons", a-t-il écrit sur Twitter.

(Eric Beech; Tangi Salaün pour le service français)