JCDecaux profite de son développement en Chine et vise une accélération des ventes au T2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial de l'affichage publicitaire JCDecaux (DEC.FR) a annoncé lundi s'attendre à une accélération de sa croissance organique au printemps après un ralentissement d'activité moins marqué qu'initialement estimé au premier trimestre.

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 2,6% à 752,5 millions d'euros, pénalisé par des effets de change négatifs. A changes et périmètre constants, la croissance dite organique ressort toutefois à 2,8% et pourrait atteindre 3,5% au deuxième trimestre, a indiqué JCDecaux dans un communiqué.

Le groupe visait une croissance organique d'environ 2% pour les trois premiers mois de l'année, contre 3,2% l'année dernière et 6,5% au cours du seul quatrième trimestre 2017.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel de 753 millions d'euros.

L'activité du trimestre a été portée par les bonnes performances du pôle transport (affichage dans les gares et les aéroports), dont la croissance organique de 5% reflète le développement du groupe en Chine.

"En ce qui concerne le deuxième trimestre 2018, et en gardant à l'esprit qu'il devient de plus en plus difficile de prévoir le chiffre d'affaires publicitaire à venir en raison des prises de commandes de dernière minute qui sont désormais de plus en plus fréquentes grâce à la communication extérieure digitale, nous anticipons actuellement une croissance organique autour de 3,5%", a estimé le président du directoire Jean-François Decaux, cité dans un communiqué.

