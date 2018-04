JDS DEVELOPMENT GROUP OBTIENT UN FINANCEMENT DE CONSTRUCTION DE 137 MILLIONS DE DOLLARS DE MADISON CAPITAL POUR UN IMMEUBLE PARTICULIER DE MIAMI BEACH MONAD TERRACE

Madison Realty Capital, basée à New York, apporte le financement final de la première construction de Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker, à Miami

MIAMI (le 26 avril 2018) - Madison Realty Capital, basée à New York, a accordé un prêt de construction de 137 millions de dollars au JDS Development Group, basé à New York, pour le Monad Terrace. L'opération témoigne de la conviction de l'équipe de développement, du produit haut de gamme de l'architecte primé Pritzker, Jean Nouvel, et du très faible nombre de projet en cours développement et de la viabilité du marché de South Beach. Le financement permettra de financer intégralement le projet, qui comprend 59 résidences individuelles situées en front de mer.

« C'est un ensemble unique de terrains dans un quartier résidentiel majeur situé au bord de l'eau à South Beach (Miami) et nous sommes ravis de conclure une autre transaction avec un développeur estimé comme Michael Stern », a déclaré Josh Zegen, Cofondateur et Directeur principal de MRC. « De plus, il n'y a pratiquement pas de nouveau produit de développement qui voit le jour à South Beach en ce moment, de sorte que nous avons proposé une solution de financement sur mesure pour les besoins de JDS compte tenu de notre connaissance du marché. Cela nous donne une occasion intéressante d'apporter notre soutien à une équipe A dans l'un des marchés les plus attrayants pour l'immobilier ».

« L'obtention de ce prêt démontre la solidité du projet, l'attractivité du marché de Miami Beach et la demande globale pour des résidences de luxe à Miami », a déclaré Michael Stern, Fondateur et Associé directeur de JDS Development. « Monad Terrace sert de point de repère pour un développement réfléchi et innovant qui est également un beau projet et qui possède une forte identité architecturale. Ce produit ne ressemble à aucun autre produit existant à Miami Beach, ce que l'équipe MRC a reconnu. Ce fut un plaisir de travailler avec eux sur ce projet ; ils ont travaillé rapidement et de manière professionnelle ».

Il faut souligner que les ventes à Monad Terrace atteignent en moyenne près de 2 000 dollars le pied carré, et un appartement-terrasse peut être acquis pour 2 700 dollars le pied carré, un record pour le quartier.

« Il y a déjà une dynamique commerciale, et nous nous attendons à ce que cette tendance connaisse une progression régulière jusqu'à la vente », a déclaré Jay Phillip Parker, PDG de Douglas Elliman Florida.

Monad Terrace propose des résidences allant de deux à cinq chambres avec des espaces habitables intérieurs allant de 1 453 à 5 350 pieds carrés. Les acheteurs sont au courant des équipements de luxe et des dispositifs comprenant l'accès par ascenseur privé, cuisines et salles de bains faites sur mesure par Jean Nouvel et des terrasses extérieures étendues. Le bâtiment offre une véritable expérience de vie intérieure et extérieure, avec des jardins grimpants et des miroirs d'eau qui viennent s'ajouter à la vue sur la lagune et l'océan de la propriété.

Peut-être que l'un des aspects les plus remarquables est la manière dont le projet est respectueux de la politique environnementale avec des caractéristiques innovantes de résilience climatique dans l'architecture, en commençant par réhausser le bâtiment à 11,5 pieds, bien au-dessus des normes de Miami Beach.

La construction est en cours et les fondations sont presque terminées. La forme de la tour devrait être visible au 2018 et la tour devrait être achevée en automne 2019. Le projet a été conçu en collaboration avec Kobi Karp Architecture and Interior Design, Inc. de Miami.

JDS était représentée par Douglas B. Heitner, Erik Nygaard et Albert J. Delgado de Kasowitz Benson Torres LLP. Madison Realty Capital était représentée par Jerold C. Feuerstein de Kriss & Feuerstein LLP. Le financement a été élaboré par une équipe de JLL dirigée par Aaron Appel.

Les ventes et le marketing de Monad Terrace sont gérés exclusivement par Douglas Elliman Development Marketing.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter monadterrace.miami ou visiter la galerie de vente au 1400 Alton Road, Miami Beach.

À propos de Madison Realty Capital (MRC)

MRC est une société d'investissement immobilier basée à New York qui poursuit des investissements immobiliers en actions et par emprunt sur le marché intermédiaire. Fondée en 2004, MRC a investi environ 7 milliards de dollars dans des transactions dans les secteurs du multifamilial, du commerce de détail, des bureaux, de l'industrie et de l'hôtellerie.

À propos de JDS Development Group

JDS Development Group est une société de développement immobilier, de construction et d'acquisition qui place la barre plus haut pour les projets résidentiels, hôteliers et mixtes à New York et Miami. JDS détient plus de neuf millions de pieds carrés de propriétés à différents stades de développement, y compris la Walker Tower et la Stella Tower, l'American Copper Buildings, 111 West 57th Street et The Fitzroy, l'objectif de JDS étant de redéfinir ce que signifie être un promoteur immobilier au vingt-et-unième siècle. L'entreprise se consacre à repousser les limites de la conception et à harmoniser les mesures incitatives pour que le paysage urbain soit mieux servi par ses bâtiments. Consulter : www.jdsdevelopment.com.

Pour les questions des médias, contacter :

Zakarin Martinez - Relations publiques : (305) 372-2502

Jenna D'Aniello - jenna@zm-pr.com

