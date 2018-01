JPMorgan AM développe son équipe immobilière à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

J.P. Morgan Asset Management annonce le développement de son équipe immobilière à Paris avec le recrutement de deux professionnels, Matthieu Ropert et Camille Dessarts. Matthieu Ropert devient donc Asset manager au sein de l'équipe immobilière de JPMorgan AM. Jusque-là, il était Président de PALM Asset Management depuis 2015, structure qui gérait et représentait les intérêts de plusieurs Family Offices en France et en Belgique.De 2004 à 2015, il a travaillé pour AXA Investment Managers - Real Assets où il a occupé successivement les fonctions de Directeur de la Commercialisation et Directeur des Acquisitions pour l'ensemble des fonds gérés en France. Il est diplômé de l'ECCIP et de la Berufs-Akademie (Allemagne).Pour sa part, Camille Dessarts est nommé Acquisition Officer chez JPMorgan AM. Il travaillait jusque-là à Londres pour le gestionnaire de fonds immobiliers opportunistes Benson Elliot en tant qu'Associate Acquisitions puis Asset Manager. Il a travaillé à la fois sur des actifs de bureaux, de commerce, résidentiels et hôteliers localisés principalement en France mais également au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique et en Espagne. Diplômé de l'ESSEC, il a débuté sa carrière chez AXA Real Estate à Paris au sein de l'équipe de dette immobilière.